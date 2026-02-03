Luis García sueña con un llamado a la Selección Mexicana: “La puerta se va a abrir, primero Dios”

Luis García, guardameta del Toluca, habló sobre la falta de llamados para la Selección Mexicana pese a convertirse en bicampeón con los Escarlatas en la Liga MX. Sin embargo, reconoció que en la portería del Tri hay suficiente nivel para resguardarlo.

“La puerta se va a abrir, primero Dios”, resaltó el guardameta, en conferencia de prensa, que se posicionó como titular en la reciente Final entre el Toluca y Tigres para la adjudicación del bicampeonato en una dramática tanda de penales en el Nemesio Diez.

Luis García en partido del Toluca l IMAGO7

Cabe mencionar, que Luis Manuel García, ya no es un joven y ahora cuenta con 32 años; sin embargo, ha respondido con actuaciones sólidas, ha recibido el voto de confianza de la directiva y, aunque comparte el puesto con Hugo González, parece destinado a seguir siendo un pilar clave.

Luis García para rato en Toluca

Luis García renovó a finales del 2025 por dos años más con el Toluca. Cabe mencionar, que en el título conseguido por el Toluca, Clausura 2025, fue el pilar en la portería debido a la inconsistencia que se compaginó con lesión de Pau López lo que lo llevaría a ser el hombre titular al final del torneo.

Su buena actuación en el arco terminó por darle en cierta parte el título número 11 a los dirigidos de Antonio ‘Turco’ Mohamed; sin embargo, para este torneo llegó Hugo González para generar la competencia en el cuadro mexiquense y por decisión técnica jugó el partido decisivo.

Portero del Toluca eufórico l IMAGO7

De acuerdo a Transfermarkt el nacido en Talpa de Allende tuvo actividad en siete partidos de los 17 posibles durante la Fase Regular del Apertura 2025 destacó con 19 intervenciones y dejó su marco en cero en dos ocasiones.

¿Por qué no es considerado por Javier Aguirre?

Uno de los temas que más ha levantado expectación rumbo al Mundial 2026 es la portería; sin embargo, Javier Aguirre no ha considerado al guardameta del Toluca y se ha desatado en sus llamados por otros personajes que han sido constantes en sus respectivos equipos tal es el caso de Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Recientemente, el Vasco habló sobre los arqueros para el Mundial asegurando que no tiene problemas en ese tema: “La portería realmente no me preocupa. Hemos estado contemplando siete porteros distintos, es cierto y no voy a tapar el sol con un dedo que ‘Tala’ y Malagón van en un paso por delante.”