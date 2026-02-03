¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”

Alan Mozo sonó como una de las opciones para reforzar a Pumas en el Clausura 2026. Sin embargo, el lateral derecho llegó a Pachuca a préstamo por un año con opción de compra. Sobre esto, el jugador mexicano admitió que aunque es feliz en esta nueva etapa con los Tuzos, sí se le llega a presentar la oportunidad de volver al Club Universidad Nacional más adelante, lo haría sin pensarlo.

En entrevista para RÉCORD, el lateral de 28 años confesó que Pumas y Ciudad Universitaria siempre serán su casa. Y aunque apenas llegó a los Tuzos, Alan no descarta en volver a jugar en Universidad Nacional, pues está eternamente agradecido con el equipo que le dio la oportunidad de debutar en Primera División.

Incluso, el mexicano resaltó que su amor por Pumas va más allá del tema futbolístico, pues un tema familiar también influye para aumentar ese sentimiento. Sin embargo, Alan dejó en claro que ahora solo piensa en su presente en Pachuca, pero dejó la puerta abierta para regresar al Club Universidad Nacional. Cabe resaltar que Mozo fue sondeado por el club auriazul durante esta última ventana de fichajes, pero las negociaciones no fueron a más.

Alan Mozo en entrenamiento con Pachuca l IMAGO7

¿Agradecido con Pumas?

“Yo con Pumas siempre voy a estar agradecido. Mis papás estudiaron en la Universidad, ahí se conocieron y ahí nació el amor. La verdad que mi historia con Pumas lleva mucho más tiempo, desde antes de que yo naciera. Fue mi casa y yo siempre voy a estar dispuesto a regresar a donde crecí, donde me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño. Mi cabeza está en Pachuca y mi presente es aquí, pero siempre, si Pumas llama yo siempre voy a estar abierto a la oportunidad de ir”, dijo Mozo para RÉCORD.

Alan Mozo con Tuzos l IMAGO7

Alan debutó en Primera División con Pumas en 2017, tras haber estado ocho años formándose en Cantera. En su paso por Universidad Nacional, el lateral jugó 161 partidos entre Liga MX, Copa MX y CONCACAF Champions Cup, en los que registró un gol, 25 asistencias y acumuló más de 13 mil minutos de juego.

Con actuaciones destacadas contra rivales de jerarquía como América en Liguilla, el lateral se ganó el cariño de la afición auriazul, pues también era un canterano de la institución. Sin embargo, en 2022 decidió dejar Pumas, para convertirse en jugador de Chivas y cuatro años después salir, para así jugar en Pachuca en donde está cedido por un año.

Alan Mozo ante León l IMAGO7

¿Pachuca se parece a Pumas?

Ahora en Pachuca, el lateral derecho mexicano encontró un ambiente similar al que vivió en Cantera. Mozo destacó que en cuanto a filosofía, los Tuzos y Pumas son parecidos, pues en su etapa en los Felinos, los jóvenes de Fuerzas Básicas peleaban férreamente por un lugar en el primer equipo. En la Bella Airosa, Alan comparó su pasado y dijo que se siente familiarizado con la metodología de trabajo.