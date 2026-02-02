Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Efraín Juárez afronta el debut de Pumas en Concachampions con calma

Efraín Juárez en Pumas I IMAGO7
David Torrijos Alcántara 15:05 - 02 febrero 2026
El entrenador de Universidad Nacional aclara que el equipo va paso a paso en el torneo

Pumas debutará en la Concacaf Champions Cup 2026 ante San Diego, y Efraín Juárez va con calma para evitar que su grupo se confíe en el inicio de la competencia, que representa una oportunidad para la institución de agregar un trofeo a sus vitrinas.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre Pumas en Concachampions?

El entrenador del conjunto auriazul dejó en claro que la mentalidad es de partido a partido, sin restarle importancia a ninguno, por lo que no dejan a la deriva ninguno de los compromisos que se les ponen en el camino.

Pumas celebrando ante Santos l IMAGO7

“Hoy, para nosotros, el torneo más importante y el partido más importante es el de mañana. Nosotros vamos paso a paso, partido tras partido, y nos enfrentamos a cada uno con la importancia que se merece”, dijo Efraín Juárez.

El entrenador auriazul destacó al rival, San Diego FC, además de demostrar que él y su cuerpo técnico estudiaron al rival de manera exhaustiva para llegar de buena forma al duelo.

“La realidad es que es un equipo que juega muy bien al futbol. Creo que es una oportunidad para nosotros muy bonita enfrentar a un equipo que juega bien, que el año pasado hizo muy bien las cosas, entendiendo que era su primer año. En el análisis que hacemos, es un equipo muy vertical, con muy buen toque, con los atacantes y mediocampistas como figuras importantes, con un estilo muy definido”, explicó Juárez.

Efraín Juárez en Pumas I IMAGO7

Por último, Juárez realzó el valor que tiene estar en la Concacaf Champions Cup 2026, pues señaló que se lo merecen al hacer lo necesario para participar en esta edición, sin dejar de mencionar que tienen la mente fría previo al debut.

"Primero que nada, pasar esta ronda es lo más importante. Creo que estamos ilusionados. Hemos hecho los puntos necesarios para poder competir en esta instancia y en este nuevo formato de la Concachampions. Hay que darle valor a eso. Hoy estamos con una oportunidad que nosotros realmente nos hemos ganado, no nos la ha regalado nadie. Entendiendo eso, vamos paso a paso. Esta es la primera ronda, con eliminación directa, partidos de ida y vuelta, y es lo que vamos a plantear de cara a lo que sigue”, aseguró Efraín Juárez.

Pumas se mantiene invicto en lo que va del Clausura 2026, con dos victorias y dos empates. En el inicio de la Concacaf Champions Cup, Universidad Nacional quiere trasladar lo hecho en Liga MX al torneo internacional, ante un duro rival como San Diego.

