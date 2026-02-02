Hailee Steinfeld, esposa de Josh Allen, protagoniza comercial rumbo al Super Bowl LX

Los Buffalo Bills se quedaron otra vez en el camino, pues aunque los Kansas City Chiefs no estuvieron en los Playoffs, sus nuevos verdugos fueron los Denver Broncos. Josh Allen no tuvo la mejor de las suertes y tendrá que ver el Super Bowl LX desde casa, cosa que no será igual para su esposa, la actriz Hailee Steinfeld, quien protagonizó un comercial para State Farm para el Juego Grande.

El pequeño corto solo es un avance de lo que será el comercial completo de la actriz, que debutará el próximo 8 de febrero. Hailee Steinfeld comentó a Parade que grabar dicho proyecto para State Farm ha sido de las cosas más placenteras de su carrera.

𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚: State Farm has released its official Super Bowl commercial starring Josh Allen's wife Hailee Steinfeld.



Allen is finally going to the Super Bowl 😭😭 pic.twitter.com/C7AQrPjsxK — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) February 2, 2026

"Esta es una de esas cosas en las que a menudo les cuento a mis amigos que estoy trabajando en un divertido proyecto secreto", explicó, y añadió que a veces esos proyectos "quizás no se publiquen o lo hagan años después".

La actriz estuvo acompañada en el comercial con Danny McBride y Keegan-Michael Key, quienes hicieron una reinterpretación del éxito de Bon Jovi "Livin’ on a Prayer". "Cuando tienes a Danny y Keegan juntos en una habitación... Estén grabando o no, son puro entretenimiento todo el día", sentenció la actriz de Sinners.

Hailee Steinfeld y Josh Allen | AP

Llegó primero al Super Bowl que su esposo

Las bromas no se hicieron esperar e internet no perdona, razón por la que una gran cantidad de internautas comentaron que ella estuvo primero en el Super Bowl que su esposo. Josh Allen tendrá aún más oportunidades para intentar llevar a los Bills al Juego Grande, pero este año verá a su esposa triunfar en Santa Clara.

¿Todo listo para el Super Bowl LX?

Los equipos llegaron el domingo 1 de febrero a San Francisco para comenzar con las actividades de la semana del Super Bowl. Los primeros en arribar a la bahía fueron los New England Patriots, quienes con la juventud de Drake Maye, y la tenacidad de Mike Vrabel, intentarán dar la sorpresa.

Por su parte, los Seattle Seahawks llegaron momentos después y, desde su aterrizaje, se hicieron ver como los favoritos. Sam Darnold tratará de demostrar que su paso por los New York Jets solo fue una mala experiencia y que su verdadero nivel es el que demostró en toda la Temporada 2025.