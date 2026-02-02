Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Hailee Steinfeld, esposa de Josh Allen, protagoniza comercial rumbo al Super Bowl LX

Hailee Steinfeld y Josh Allen | AP
Emiliano Arias Pacheco 16:33 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La actriz llegó al Juego Grande antes que su esposo

Los Buffalo Bills se quedaron otra vez en el camino, pues aunque los Kansas City Chiefs no estuvieron en los Playoffs, sus nuevos verdugos fueron los Denver Broncos. Josh Allen no tuvo la mejor de las suertes y tendrá que ver el Super Bowl LX desde casa, cosa que no será igual para su esposa, la actriz Hailee Steinfeld, quien protagonizó un comercial para State Farm para el Juego Grande.

El pequeño corto solo es un avance de lo que será el comercial completo de la actriz, que debutará el próximo 8 de febrero. Hailee Steinfeld comentó a Parade que grabar dicho proyecto para State Farm ha sido de las cosas más placenteras de su carrera. 

"Esta es una de esas cosas en las que a menudo les cuento a mis amigos que estoy trabajando en un divertido proyecto secreto", explicó, y añadió que a veces esos proyectos "quizás no se publiquen o lo hagan años después". 

La actriz estuvo acompañada en el comercial con Danny McBride y Keegan-Michael Key, quienes hicieron una reinterpretación del éxito de Bon Jovi "Livin’ on a Prayer". "Cuando tienes a Danny y Keegan juntos en una habitación... Estén grabando o no, son puro entretenimiento todo el día", sentenció la actriz de Sinners.

Hailee Steinfeld y Josh Allen | AP

Llegó primero al Super Bowl que su esposo

Las bromas no se hicieron esperar e internet no perdona, razón por la que una gran cantidad de internautas comentaron que ella estuvo primero en el Super Bowl que su esposo. Josh Allen tendrá aún más oportunidades para intentar llevar a los Bills al Juego Grande, pero este año verá a su esposa triunfar en Santa Clara.

¿Todo listo para el Super Bowl LX?

Los equipos llegaron el domingo 1 de febrero a San Francisco para comenzar con las actividades de la semana del Super Bowl. Los primeros en arribar a la bahía fueron los New England Patriots, quienes con la juventud de Drake Maye, y la tenacidad de Mike Vrabel, intentarán dar la sorpresa.

Por su parte, los Seattle Seahawks llegaron momentos después y, desde su aterrizaje, se hicieron ver como los favoritos. Sam Darnold tratará de demostrar que su paso por los New York Jets solo fue una mala experiencia y que su verdadero nivel es el que demostró en toda la Temporada 2025.

La fachada del Levi's Stadium previo al Super Bowl LX entre los New England Patriots y los San Francisco 49ers | AP
La fachada del Levi's Stadium previo al Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks | AP
Últimos videos
Lo Último
20:30 San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
20:20 ¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
20:05 Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
20:05 WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
20:02 Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
19:48 Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
19:48 Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein
19:41 Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor
19:26 Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso
19:13 Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
San Diego vs Pumas Concachampions 2026 | RÉCORD
Futbol
02/02/2026
San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Futbol
02/02/2026
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
Futbol Internacional
02/02/2026
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Lucha
02/02/2026
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Futbol
02/02/2026
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
Futbol
02/02/2026
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions