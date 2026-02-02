Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

J Balvin y Druski encabezan el partido de Flag Football del Super Bowl LX

La fachada del Levi's Stadium previo al Super Bowl LX entre los New England Patriots y los San Francisco 49ers | AP
La fachada del Levi's Stadium previo al Super Bowl LX entre los New England Patriots y los San Francisco 49ers | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:22 - 02 febrero 2026
El partido de Flag Football se ha consolidado como un evento previo para el partido por el título en la NFL

La NFL y YouTube han revelado los capitanes y las plantillas para el partido de Flag Football del Super Bowl LX, que se transmitirá en la mencionada plataforma el próximo sábado 7 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Tras el éxito de las ediciones anteriores, este esperado encuentro enfrentará a dos equipos repletos de creadores de contenido, músicos, atletas y leyendas de la liga.

El evento se transmitirá en vivo desde el Super Bowl Experience en el Moscone Center de San Francisco, exclusivamente en el canal de la NFL. Además, será un juego que funcionará como antesala del Super Bowl LX a celebrarse el domingo 8 de febrero entre los San Francisco 49ers y los New England Patriots.

Trabajadores siguen con las obras para tener el Levi's Stadium listo para el Super Bowl | AP
Trabajadores siguen con las obras para tener el Levi's Stadium listo para el Super Bowl | AP

¿Quiénes participarán en el Flag Football del Super Bowl LX?

El partido de este año tendrá como capitanes a la superestrella mundial J Balvin y al comediante y creador de YouTube, Druski. Los legendarios mariscales de campo Cam Newton y Michael Vick se verán las caras, con Deion "Coach Prime" Sanders como entrenador.

El elenco de estrellas incluye a Benson Boone, las figuras del flag football Diana Flores y Ashlea Klam, Deestroying, Jay Cinco, Jesser, Kane Brown, Marlon Garcia, Pierson Wodzynski y Ross Smith, entre otros. Kay Adams será la anfitriona del programa previo y del medio tiempo, mientras que el exreceptor de la NFL, Andrew Hawkins, se encargará de la narración jugada a jugada.

"Ser parte de un partido de flag tan importante durante la semana del Super Bowl va a ser increíble", declaró J Balvin al portal oficial de la NFL. "Estoy listo para liderar a mi equipo, traer la buena vibra y ofrecer un espectáculo divertido que los aficionados recordarán".
J Balvin durante la ceremonia de los Grammys en Los Angeles | AP
J Balvin durante la ceremonia de los Grammys en Los Angeles | AP

"Estoy muy emocionado por el partido de flag football de la NFL durante el fin de semana del Super Bowl", comentó Druski. "Gané el MVP en la liga de flag de la iglesia de mi escuela secundaria por la mayor cantidad de pases desviados en un solo partido, así que espero llevar una intensidad similar al campo el 7 de febrero".

El partido de Flag Football se ha consolidado en la NFL

Este será el tercer partido de flag football organizado por YouTube y la NFL, con enfrentamientos previos en Londres y en el Super Bowl LIX en Nueva Orleans. El año pasado, el duelo entre el Team Kai y el Team Speed alcanzó un récord de seis millones de espectadores en vivo en el canal de YouTube de la NFL.

"Este partido anual de flag se ha convertido rápidamente en uno de los eventos más esperados por los aficionados durante la semana del Super Bowl, uniendo deportes, entretenimiento y cultura de una manera verdaderamente auténtica", afirmó Ian Trombetta, vicepresidente sénior de marketing de redes sociales, influencers y contenido de la NFL.

El Levi's Stadium se prepara para el Super Bowl LX entre San Francisco 49ers y los New England Patriots | AP
El Levi's Stadium se prepara para el Super Bowl LX entre San Francisco 49ers y los New England Patriots | AP

Los aficionados en el Área de la Bahía podrán asistir al partido con una entrada para el Super Bowl Experience, el festival inmersivo de la NFL. El evento ofrece juegos interactivos, apariciones de jugadores y actividades para todas las edades. Los boletos están disponibles en SuperBowl.com/ExperienceTickets, con precios para adultos a partir de 40 dólares y entrada gratuita para niños menores de 12 años.

Para ampliar el alcance, Deestroying, Jesser y Pierson Wodzynski también transmitirán el evento simultáneamente en sus respectivos canales de YouTube. Además, habrá una transmisión en español disponible en el canal de YouTube de NFL Mundo.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

