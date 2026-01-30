See you in hell, Cowboy: Dallas no jugará en México en 2026

Que siempre no. Pese a ser uno de los equipos de mayor tradición de la NFL en nuestro país, los Dallas Cowboys no vendrán a México; todo con información de John Sutcliffe, reportero de ESPN, en el podcast Cuarta Oportunidad.

En el 2025 se confirmó el regreso de la mejor liga del mundo a territorio mexicano después de varios años de ausencia, y fue el mismo Jerry Jones, dueño de los de Arlington, quien confirmó a su equipo como local en el Estadio Banorte. Sin embargo, el reportero de ESPN confirmó que Dallas no viene a México, sino que en Brasil o en el peor de los casos, Australia.

Brian Schottenheimer, nuevo head coach de Dallas | AP

¿Qué equipo de la NFL jugará en México en 2026?

Sin embargo, no todo parece ser malas noticias para los aficionados más arraigados al futbol americano en México, pues el rival puede ser otro de igual tradición. Los San Francisco 49ers serán los elegidos para tener un partido en el remodelado Coloso de Santa Úrsula, aunque aún falta por definir detalles.

En caso de que los gambusinos lleguen al Estadio Azteca (ahora Banorte), serían los locales administrativos, siendo dos rivales de la Conferencia Americana los favoritos para ser el visitante. Las Vegas Raiders y los Miami Dolphins son los dos equipos comenzaron a tener fuerza para venir a la Ciudad de México junto a los Niners.

Los Dallas Cowboys sufren humillante derrota | AP

El equipo con más juegos de NFL de temporada regular en nuestro país

En dado caso de que los San Francisco 49ers sean los elegidos para el juego internacional de la NFL en México, se convertirán en el equipo con mayor cantidad de partidos en territorio nacional en Temporada Regular.

Como un guión de película, San Francisco protagonizó el primer juego de temporada regular en México, pero también el último; ambos contra los Arizona Cardinals. En dichos partidos, el equipo del Pájaro Rojo fue el local administrativo, por lo que será la primera vez en la historia que los de la bahía tendrán al Coloso de Santa Úrsula como su casa.

Brock Purdy, mariscal de campo franquicia de San Francisco 49ers | AP

¿Algo puede cambiar la designación de San Francisco en México?

Pese a que todo avanza de manera positiva, hay una posibilidad para que cambie la designación de San Francisco en nuestro país. Los Angeles Rams jugarán en Melbourne, Australia, el próximo año, por lo que en caso de que los 49ers sean elegidos como sus rivales, el sueño de tener a un equipo de tradición en México se esfumará.