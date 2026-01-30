Portada RÉCORD 30 enero 2026

10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca

10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América

09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open

09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’

09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?

09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años

09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años

08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan

08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes