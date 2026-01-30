Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs

Sorteo de los Playoffs de la UEFA Champions League
Aldo Martínez 07:45 - 30 enero 2026
Los 16 equipos clasificados se juegan el pase a Octavos en una serie de ida y vuelta

Tras un cierre de Fase de Liga lleno de sorpresas y emociones, los 16 clasificados a la ronda de los playoffs de la UEFA Champions League, ya conocieron su destino para continuar el paso rumbo a los Octavos de Final, donde para la mayoría, sus rivales nos serán tarea fácil.

Mourinho festeja el gol de Trubin contra el Real Madrid | AP

¿Cómo quedó el sorteo?

El evento para conocer a los rivales de los lugares 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Tabla General, se llevó a cabo en Nyon, Suiza, donde los lugares del 17 al 24 fueron sorteados en pares, para así definir lo cruces.

Los más altos en estas posiciones fueron los siguiente equipos: Real Madrid (9), Inter de Milán (10), PSG (11), Newcastle (12), Juventus (13), Atlético de Madrid (14), Atalanta (15) y Bayer Leverkusen (16). Los primeros ocho tendrán la ‘ventaja’ de cerrar en casa las llaves de playoffs.

Real Madrid a Playoffs de la Champions League | AP

Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Real Madrid vs Benfica 

  • Inter de Milán vs Bodo/Glim

  • PSG VS Monaco

  • Newcastle vs Qarabag

  • Juventus vs Galatasaray

  • Atlético de Madrid vs Brujas

  • Atalanta vs Borussia Dortmund

  • Leverkusen vs Olympiacos

Tal y como sucede con la fase eliminatoria en la Champions, los Playoffs se jugarán en una ronda de ida y vuelta, donde los equipos de menor clasificación recibirán el juego de ida en casa, mientra que los más altos tendrán lo propio en el duelo de vuelta.

Empate del PSG y Newcastle I AP

¿Cuándo comienzan los juegos de Playoffs?

La inauguración de la fase final del torneo más importante de Europa a nivel de clubes o como a Luis Enrique le gusta llamarlo ‘la verdadera Champions’, será en la segunda semana del mes de febrero y terminará en la última semana del mismo, para de ste modo arrancar con los cruces de octavos iniciado el mes de marzo.

Juegos de ida

17 y 18 de febrero

Juegos de vuelta

25 y 25 de febrero

