Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
Tras un cierre de Fase de Liga lleno de sorpresas y emociones, los 16 clasificados a la ronda de los playoffs de la UEFA Champions League, ya conocieron su destino para continuar el paso rumbo a los Octavos de Final, donde para la mayoría, sus rivales nos serán tarea fácil.
¿Cómo quedó el sorteo?
El evento para conocer a los rivales de los lugares 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Tabla General, se llevó a cabo en Nyon, Suiza, donde los lugares del 17 al 24 fueron sorteados en pares, para así definir lo cruces.
Los más altos en estas posiciones fueron los siguiente equipos: Real Madrid (9), Inter de Milán (10), PSG (11), Newcastle (12), Juventus (13), Atlético de Madrid (14), Atalanta (15) y Bayer Leverkusen (16). Los primeros ocho tendrán la ‘ventaja’ de cerrar en casa las llaves de playoffs.
Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:
Real Madrid vs Benfica
Inter de Milán vs Bodo/Glim
PSG VS Monaco
Newcastle vs Qarabag
Juventus vs Galatasaray
Atlético de Madrid vs Brujas
Atalanta vs Borussia Dortmund
Leverkusen vs Olympiacos
Tal y como sucede con la fase eliminatoria en la Champions, los Playoffs se jugarán en una ronda de ida y vuelta, donde los equipos de menor clasificación recibirán el juego de ida en casa, mientra que los más altos tendrán lo propio en el duelo de vuelta.
¿Cuándo comienzan los juegos de Playoffs?
La inauguración de la fase final del torneo más importante de Europa a nivel de clubes o como a Luis Enrique le gusta llamarlo ‘la verdadera Champions’, será en la segunda semana del mes de febrero y terminará en la última semana del mismo, para de ste modo arrancar con los cruces de octavos iniciado el mes de marzo.
Juegos de ida
17 y 18 de febrero
Juegos de vuelta
25 y 25 de febrero
The knockout phase play-offs are set ✅#UCLdraw pic.twitter.com/SLapvWxVV2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026
