¿LaLiga en crisis? Barcelona, el único equipo español entre los ocho mejores de la Champions League

La Fase de Liga de la Champions League llegó a su fin, por lo que ya se conoce a los clasificados a los Octavos de Final, a los que van a Playoffs y a los eliminados. La tabla dejó sorpresas, especialmente en el futbol español al solo contar con un representante entre los ocho mejores, el Barcelona.

Barcelona en partido l AP

El nuevo formato de la Champions League permite que los movimientos en la tabla sean más dramáticos y que existan sorpresas. Para esta temporada, los representantes de LaLiga no estuvieron a la altura, al solo tener a uno entre los ocho mejores, dos en Playoffs y dos eliminados.

¿Cómo les fue a los equipos españoles en Champions League?

Barcelona venció a Copenhague en la última fecha de la Fase de Liga, lo que los colocó en la quinta posición de la tabla con 16 unidades. El conjunto culé clasificó directamente a los Octavos de Final y ahora esperará rival para comenzar su camino rumbo a la sexta.

Real Madrid estuvo cerca de clasificar a Octavos de Final de forma directa, pero la victoria del Sporting de Lisboa sobre Athletic Club y la derrota ante Benfica evitaron que el conjunto Merengue avanzara a la siguiente ronda del torneo. Ahora tendrá que jugar los Playoffs para seguir vivo.

Real Madrid a Playoffs de la Champions League | AP

Atlético de Madrid sufrió una derrota ante Bodo/Glimt, resultado suficiente para quedar en el puesto 14 de la tabla y jugar los Playoffs. Por otro lado, los eliminados fueron Athletic Club, que finalizó en puesto 29, y Villarreal, que solo sumó una unidad y terminó su participación en el penúltimo peldaño.

Cinco equipos ingleses entre los ocho mejores

Para definir el panorama, el futbol inglés dominó la Fase de Liga, al tener a cinco clasificados directos: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City. Bayern Munich se coló a la lista, junto con Sporting de Lisboa, una de las sorpresas de la primera ronda.