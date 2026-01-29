¿LaLiga en crisis? Barcelona, el único equipo español entre los ocho mejores de la Champions League
La Fase de Liga de la Champions League llegó a su fin, por lo que ya se conoce a los clasificados a los Octavos de Final, a los que van a Playoffs y a los eliminados. La tabla dejó sorpresas, especialmente en el futbol español al solo contar con un representante entre los ocho mejores, el Barcelona.
El nuevo formato de la Champions League permite que los movimientos en la tabla sean más dramáticos y que existan sorpresas. Para esta temporada, los representantes de LaLiga no estuvieron a la altura, al solo tener a uno entre los ocho mejores, dos en Playoffs y dos eliminados.
¿Cómo les fue a los equipos españoles en Champions League?
Barcelona venció a Copenhague en la última fecha de la Fase de Liga, lo que los colocó en la quinta posición de la tabla con 16 unidades. El conjunto culé clasificó directamente a los Octavos de Final y ahora esperará rival para comenzar su camino rumbo a la sexta.
Real Madrid estuvo cerca de clasificar a Octavos de Final de forma directa, pero la victoria del Sporting de Lisboa sobre Athletic Club y la derrota ante Benfica evitaron que el conjunto Merengue avanzara a la siguiente ronda del torneo. Ahora tendrá que jugar los Playoffs para seguir vivo.
Atlético de Madrid sufrió una derrota ante Bodo/Glimt, resultado suficiente para quedar en el puesto 14 de la tabla y jugar los Playoffs. Por otro lado, los eliminados fueron Athletic Club, que finalizó en puesto 29, y Villarreal, que solo sumó una unidad y terminó su participación en el penúltimo peldaño.
Cinco equipos ingleses entre los ocho mejores
Para definir el panorama, el futbol inglés dominó la Fase de Liga, al tener a cinco clasificados directos: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City. Bayern Munich se coló a la lista, junto con Sporting de Lisboa, una de las sorpresas de la primera ronda.
