Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿LaLiga en crisis? Barcelona, el único equipo español entre los ocho mejores de la Champions League

Equipo del FC Barcelona | AP
David Torrijos Alcántara 09:48 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Solo el conjunto culé avanzó directo a los Octavos de Final del torneo

La Fase de Liga de la Champions League llegó a su fin, por lo que ya se conoce a los clasificados a los Octavos de Final, a los que van a Playoffs y a los eliminados. La tabla dejó sorpresas, especialmente en el futbol español al solo contar con un representante entre los ocho mejores, el Barcelona.

Barcelona en partido l AP

El nuevo formato de la Champions League permite que los movimientos en la tabla sean más dramáticos y que existan sorpresas. Para esta temporada, los representantes de LaLiga no estuvieron a la altura, al solo tener a uno entre los ocho mejores, dos en Playoffs y dos eliminados.

¿Cómo les fue a los equipos españoles en Champions League?

Barcelona venció a Copenhague en la última fecha de la Fase de Liga, lo que los colocó en la quinta posición de la tabla con 16 unidades. El conjunto culé clasificó directamente a los Octavos de Final y ahora esperará rival para comenzar su camino rumbo a la sexta.

Real Madrid estuvo cerca de clasificar a Octavos de Final de forma directa, pero la victoria del Sporting de Lisboa sobre Athletic Club y la derrota ante Benfica evitaron que el conjunto Merengue avanzara a la siguiente ronda del torneo. Ahora tendrá que jugar los Playoffs para seguir vivo.

Real Madrid a Playoffs de la Champions League | AP

Atlético de Madrid sufrió una derrota ante Bodo/Glimt, resultado suficiente para quedar en el puesto 14 de la tabla y jugar los Playoffs. Por otro lado, los eliminados fueron Athletic Club, que finalizó en puesto 29, y Villarreal, que solo sumó una unidad y terminó su participación en el penúltimo peldaño.

Cinco equipos ingleses entre los ocho mejores

Para definir el panorama, el futbol inglés dominó la Fase de Liga, al tener a cinco clasificados directos: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City. Bayern Munich se coló a la lista, junto con Sporting de Lisboa, una de las sorpresas de la primera ronda.

Liverpool en Champions League 2025-2026 | AP
Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal