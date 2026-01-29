Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Guía completa del sorteo de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025/26

Sorteo de los Playoffs de la UEFA Champions League
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:39 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

El camino hacia la gloria europea entra en una nueva fase. A continuación, te ofrecemos todos los detalles sobre el sorteo de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025/26, que se celebrará el viernes 30 de enero.

Jornada 8 de la Champions League | AP

Fecha, hora y sede del sorteo

El sorteo de los play-offs eliminatorios de la Champions League 2025/26 está programado para el viernes 30 de enero de 2026 a las 12:00 HEC. La ceremonia se llevará a cabo en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

¿Qué equipos participan en esta fase?

En esta ronda competirán los 16 equipos que finalizaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición. Cabe recordar que los ocho primeros clasificados avanzaron directamente a los octavos de final.

Los equipos se dividen en dos bombos según su clasificación final en la fase liga.

Trofeo de la Champions League | AP

Cabezas de serie (9º al 16º puesto)

No cabezas de serie (17º al 24º puesto)

¿Cómo funciona el sorteo?

El procedimiento del sorteo establece que los equipos se emparejarán según su posición en la fase liga. Los clubes clasificados entre el 9º y el 16º puesto (cabezas de serie) se enfrentarán a los que terminaron entre el 17º y el 24º (no cabezas de serie).

La estructura de los emparejamientos es la siguiente:

Los equipos 9º o 10º jugarán contra los equipos 23º o 24º. Los equipos 11º o 12º jugarán contra los equipos 21º o 22º. Los equipos 13º o 14º jugarán contra los equipos 19º o 20º. Los equipos 15º o 16º jugarán contra los equipos 17º o 18º.

Es importante destacar que en esta fase no hay restricciones por país, por lo que equipos de la misma federación nacional pueden enfrentarse entre sí. También es posible que se repitan duelos de la fase liga.

Trofeo de la UEFA Champions League | AP

¿Cuándo se disputarán los partidos?

Las eliminatorias se jugarán a doble partido. Los equipos cabezas de serie tendrán la ventaja de disputar el encuentro de vuelta en su estadio.

Partidos de ida: 17 y 18 de febrero de 2026 Partidos de vuelta: 24 y 25 de febrero de 2026

La UEFA confirmará el calendario definitivo, con fechas y horarios exactos, poco después de la celebración del sorteo.

¿Dónde ver el sorteo?

La retransmisión en vivo del sorteo estará disponible a través del portal oficial UEFA.com y en la aplicación de la UEFA Champions League.

El camino hacia la final de Budapest

Los ocho equipos que superen esta ronda de play-offs avanzarán a los octavos de final, uniéndose a los ocho campeones de la fase liga. El sorteo para los octavos, cuartos y semifinales se realizará el 27 de febrero de 2026.

Calendario de las fases eliminatorias Play-offs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026 Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026 Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026 Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026 Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal