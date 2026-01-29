Guía completa del sorteo de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025/26

El camino hacia la gloria europea entra en una nueva fase. A continuación, te ofrecemos todos los detalles sobre el sorteo de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025/26, que se celebrará el viernes 30 de enero.

Jornada 8 de la Champions League | AP

Fecha, hora y sede del sorteo

El sorteo de los play-offs eliminatorios de la Champions League 2025/26 está programado para el viernes 30 de enero de 2026 a las 12:00 HEC. La ceremonia se llevará a cabo en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

¿Qué equipos participan en esta fase?

En esta ronda competirán los 16 equipos que finalizaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición. Cabe recordar que los ocho primeros clasificados avanzaron directamente a los octavos de final.

Los equipos se dividen en dos bombos según su clasificación final en la fase liga.

Trofeo de la Champions League | AP

Cabezas de serie (9º al 16º puesto)





No cabezas de serie (17º al 24º puesto)

¿Cómo funciona el sorteo?

El procedimiento del sorteo establece que los equipos se emparejarán según su posición en la fase liga. Los clubes clasificados entre el 9º y el 16º puesto (cabezas de serie) se enfrentarán a los que terminaron entre el 17º y el 24º (no cabezas de serie).

La estructura de los emparejamientos es la siguiente:

Los equipos 9º o 10º jugarán contra los equipos 23º o 24º. Los equipos 11º o 12º jugarán contra los equipos 21º o 22º. Los equipos 13º o 14º jugarán contra los equipos 19º o 20º. Los equipos 15º o 16º jugarán contra los equipos 17º o 18º.

Es importante destacar que en esta fase no hay restricciones por país, por lo que equipos de la misma federación nacional pueden enfrentarse entre sí. También es posible que se repitan duelos de la fase liga.

Trofeo de la UEFA Champions League | AP

¿Cuándo se disputarán los partidos?

Las eliminatorias se jugarán a doble partido. Los equipos cabezas de serie tendrán la ventaja de disputar el encuentro de vuelta en su estadio.

Partidos de ida: 17 y 18 de febrero de 2026 Partidos de vuelta: 24 y 25 de febrero de 2026

La UEFA confirmará el calendario definitivo, con fechas y horarios exactos, poco después de la celebración del sorteo.

¿Dónde ver el sorteo?

La retransmisión en vivo del sorteo estará disponible a través del portal oficial UEFA.com y en la aplicación de la UEFA Champions League.

El camino hacia la final de Budapest

Los ocho equipos que superen esta ronda de play-offs avanzarán a los octavos de final, uniéndose a los ocho campeones de la fase liga. El sorteo para los octavos, cuartos y semifinales se realizará el 27 de febrero de 2026.

Calendario de las fases eliminatorias Play-offs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026 Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026 Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026 Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026 Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).