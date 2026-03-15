Franco Colapinto y Esteban Ocon tuvieron un choque en el Gran Premio de China

El inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 ha dejado caos, críticas y muchas incógnitas respecto a los nuevos autos. Tanto en el Gran Premio de Australia, como en el de China hubo una gran cantidad de abandonos, varios de ellos por fallas técnicas en los autos nuevos.

Irónicamente, en el Circuito Internacional de Shanghái, se dieron un par de choques que no provocaron abandonos. Uno de ellos fue el de Franco Colapinto con Esteban Ocon, en una acción que la FIA sancionó con diez segundos al considerar como responsable al francés, quien también ha asumido la culpa.

Franco Colapinto durante el Gran Premio de China 2026 | AP

"Sí, el incidente con Franco fue culpa mía. Me disculpé. De todas maneras, había un punto o nada en juego, así que había que intentarlo, pero estoy contento de que no hayamos quedado los dos fuera y de que él haya podido sumar puntos", declaró en entrevista con Canal+.

¿Qué pasó entre Ocon y Colapinto?

El piloto argentino arrancó desde el P12, pero la ausencia de los McLaren en la parrilla le permitió ganar dos lugares y tras varias vueltas se colocó sexto, detrás de Pierre Gasly. Luego del abandono de Lance Stroll, Colapinto se mantuvo en el Top 5, hasta que tuvo que entrar a cambiar neumáticos.

Contact between Ocon and Colapinto 😮



Here's the replay of the contact between them at the first corner ⏯️👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4I0hh0TVai — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Fue en la Vuelta 33 que el argentino se detuvo y al salir con gomas más frías, se vio rápidamente alcanzado por Ocon, que entró a boxes tres giros antes. No obstante, el piloto de Haas intentó adelantar en la primera curva en un punto sin espacio y golpeó de costado al Alpine, lo que provocó que ambos hicieran un trompo.

Afortunadamente, ambos pudieron regresar a pista y concluir la carrera. Ocon finalizó P14, entre los dos Cadillacs -que nuevamente pueden presumir que no abandonaron- y Colapinto terminó décimo. Con ello, el sudamericano sumó su primer punto como piloto de Alpine y primero desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024, cuando fue décimo con Williams.

Esteban Ocon durante el Gran Premio de China 2026 | AP

¿Cuándo es la siguiente carrera de F1?

La categoría ahora se mantendrá en el continente asiático para el Gran Premio de Japón, mismo que está programado para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.