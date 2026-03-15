Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Franco Colapinto y Esteban Ocon tuvieron un choque en el Gran Premio de China

Kimi Antonelli ganó su primera carrera en la F1; Checo Pérez terminó de milagro en Shanghái
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:47 - 15 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El incidente no pasó a mayores y ambos pudieron terminar la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái

El inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 ha dejado caos, críticas y muchas incógnitas respecto a los nuevos autos. Tanto en el Gran Premio de Australia, como en el de China hubo una gran cantidad de abandonos, varios de ellos por fallas técnicas en los autos nuevos.

Irónicamente, en el Circuito Internacional de Shanghái, se dieron un par de choques que no provocaron abandonos. Uno de ellos fue el de Franco Colapinto con Esteban Ocon, en una acción que la FIA sancionó con diez segundos al considerar como responsable al francés, quien también ha asumido la culpa.

Franco Colapinto durante el Gran Premio de China 2026 | AP
Franco Colapinto durante el Gran Premio de China 2026 | AP

"Sí, el incidente con Franco fue culpa mía. Me disculpé. De todas maneras, había un punto o nada en juego, así que había que intentarlo, pero estoy contento de que no hayamos quedado los dos fuera y de que él haya podido sumar puntos", declaró en entrevista con Canal+.

¿Qué pasó entre Ocon y Colapinto?

El piloto argentino arrancó desde el P12, pero la ausencia de los McLaren en la parrilla le permitió ganar dos lugares y tras varias vueltas se colocó sexto, detrás de Pierre Gasly. Luego del abandono de Lance Stroll, Colapinto se mantuvo en el Top 5, hasta que tuvo que entrar a cambiar neumáticos.

Fue en la Vuelta 33 que el argentino se detuvo y al salir con gomas más frías, se vio rápidamente alcanzado por Ocon, que entró a boxes tres giros antes. No obstante, el piloto de Haas intentó adelantar en la primera curva en un punto sin espacio y golpeó de costado al Alpine, lo que provocó que ambos hicieran un trompo.

Afortunadamente, ambos pudieron regresar a pista y concluir la carrera. Ocon finalizó P14, entre los dos Cadillacs -que nuevamente pueden presumir que no abandonaron- y Colapinto terminó décimo. Con ello, el sudamericano sumó su primer punto como piloto de Alpine y primero desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024, cuando fue décimo con Williams.

Esteban Ocon durante el Gran Premio de China 2026 | AP
Esteban Ocon durante el Gran Premio de China 2026 | AP

¿Cuándo es la siguiente carrera de F1?

La categoría ahora se mantendrá en el continente asiático para el Gran Premio de Japón, mismo que está programado para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.

Colapinto durante el Gran Premio de China 2026 | AP
Colapinto durante el Gran Premio de China 2026 | AP
Últimos videos
Lo Último
08:41 Capitanes hace historia y clasifica por primera vez a los Playoffs de la NBA G League
08:38 F1: ¿Por qué los McLaren no corrieron el Gran Premio de China 2026?
08:00 Álvaro Morales rompe el silencio tras su video viral con Luis Ángel Malagón
07:47 Franco Colapinto y Esteban Ocon tuvieron un choque en el Gran Premio de China
07:44 "¡Esto es Pumas!": Pedro Vite manda mensaje tras empate ante Cruz Azul
07:19 OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada
03:10 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
03:10 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
02:49 Portada RÉCORD 15 de marzo de 2026
02:43 Kimi Antonelli gana el Gran Premio de China; Checo Pérez terminó en la posición 15
Tendencia
1
Lucha Soberano Jr. pone fin a los rumores y aparece con el CMLL en el Vive Latino 2026
2
Futbol ¿Se pierde la Concachampions? Messi fuera de la convocatoria del Inter de Miami para su duelo de MLS
3
Empelotados Queens League: Lourdes de la Rosa y Martha Coronado, pioneras del futbol femenil, lanzan el dado partido
4
Futbol 'Hormiga' González se pierde hat-trick en el partido ante Santos con una falla increíble
5
Futbol Chivas sigue imparable en casa tras vencer a Santos con la 'Hormiga' como figura
6
Futbol ¿Qué hiciste, Gudiño? Error en la salida del arquero de Cruz Azul provoca empate de Pumas
Te recomendamos
Capitanes hace historia y clasifica por primera vez a los Playoffs de la NBA G League
Basquetbol
15/03/2026
Capitanes hace historia y clasifica por primera vez a los Playoffs de la NBA G League
El auto de Óscar Piastri en el garage de McLaren tras su retiro en China | AP
Fórmula 1
15/03/2026
F1: ¿Por qué los McLaren no corrieron el Gran Premio de China 2026?
Álvaro Morales rompe el silencio tras su video viral con Luis Ángel Malagón
Empelotados
15/03/2026
Álvaro Morales rompe el silencio tras su video viral con Luis Ángel Malagón
Franco Colapinto y Esteban Ocon tuvieron un choque en el Gran Premio de China
Fórmula 1
15/03/2026
Franco Colapinto y Esteban Ocon tuvieron un choque en el Gran Premio de China
"¡Esto es Pumas!": Pedro Vite manda mensaje tras empate ante Cruz Azul
Futbol Nacional
15/03/2026
"¡Esto es Pumas!": Pedro Vite manda mensaje tras empate ante Cruz Azul
OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada
Futbol Internacional
15/03/2026
OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada