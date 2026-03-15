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¿Amigo o enemigo? Checo Pérez y Valtteri Bottas con su primer choque de la Temporada 2026
¿Amigo o enemigo? Bien dicen que el peor enemigo de un piloto de Fórmula 1 es su propio compañero, y en el Gran Premio de China, Sergio 'Checo' Pérez vivió eso en carne propia. Además del gran problema que es el auto de Cadillac, el jalisciense ahora tuvo que luchar contra Valtteri Bottas, quien lo chocó en el comienzo de la carrera.
El Ministro de Defensa largó de una manera impresionante y logró escalar un par de posiciones, sin embargo, la tragedia ocurrió de inmediato. En la segunda curva del Circuito Internacional de Shanghái, el mexicano y el finlandés tuvieron un contacto, lo que provocó un trompo para Pérez.
De momento, la FIA no ha dado a conocer la resolución de la sanción, pero todo parece indicar que no habrá ninguna para los pilotos. Cadillac sigue con problemas, primero con el MAC-26, luego con sus dos figuras en la parrilla.
El drama en el Gran Premio de China
Además del choque entre los dos pilotos de Cadillac, el Gran Premio de China comenzó con drama. El caso más grave fue el de McLaren, pues ninguno de los dos pilotos papaya pudo salir a competir.
Oscar Piastri no ha competido en carrera en lo que va de la Temporada 2026, por lo que los problemas con los de Woking son latentes. Además de los dos McLaren, Gabriel Bortoleto y Alex Albon tampoco pudieron competir.
Pelea entre Mercedes y Ferrari
Por segunda fecha consecutiva, Mercedes y Ferrari volvieron a demostrar que son los dos monoplazas a vencer en la Temporada 2026. Tanto las Flechas Plateadas como el Cavallino Rampante se encuentran en las primeras cuatro posiciones.
Kimi Antonelli tuvo problemas al principio de la carrera, pues Lewis Hamilton salió con una vehemencia y hambre como pocos. Sin embargo, el poleman más joven de la historia recuperó la cima y no la ha soltado -de momento-.
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