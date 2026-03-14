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Fórmula 1

Checo Pérez sufre en China: su monoplaza Cadillac 'se cae a pedazos' en pleno Sprint

El Gran Premio de China es la segunda parada en el calendario de la Categoría Reina; sigue a Checo Pérez y todos los pilotos de la Fórmula 1
Axel Fernández
Axel Fernández 23:18 - 13 marzo 2026
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El MAC-26 volvió a dar problemas de cara al Gran Premio de este domingo

Checo Pérez lo advirtió en Australia: 'llegar a la meta con el MAC-26 es una victoria'. Y conforme avanzan las salidas a pista, el primer monoplaza Cadillac de la Fórmula 1 deja claro que necesita trabajo. Y mucho.

Sergio 'Checo' Pérez en el MAC-26 de Cadillac, en el Gran Premio de China | AP

¿Qué pasó con Checo Pérez en China?

Durante el primer Sprint del año, previo al Gran Premio de China, el piloto mexicano sufrió desde el fondo de la parrilla de salida, lugar que ocupó tras no poder salir al shootout por un problema en el sistema de combustible del MAC-26.

Y aunque pudo terminar la minicarrera sabatina, Checo vio como su monoplaza #11 perdió partes en el Circuito Internacional de Shanghái, tal y como videos difundidos en redes sociales lo demostraron.

Así quedó el monoplaza de Checo Pérez

Luego de la primera prueba del sábado en China -con la calificación aún por delante-, el MAC-26 de Pérez Mendoza presentó daños significativos en el chasis, sobre todo en el lado derecho, como captó Martin Trenkler, fotógrafo de la Formula 1 y de Motorsport.com.

¿Qué sigue para Checo Pérez?

Luego del Sprint, la calificación del Gran Premio de China se correrá la madrugada de este sábado -hora de México-, mientras que la carrera iniciará a la 1:00 del domingo.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, en China | @SChecoPerez

Checo Pérez y Valtteri Bottas se fijaron estas primeras carreras como parte del proceso de trabajo en Cadillac para desarrollar de manera óptima el MAC-26.

Incluso, el mismo mexicano aseguró que la fecha probable para para comenzar a sumar puntos está cercana al parón veraniego de la Fórmula 1, por lo que de momento no pierde la paciencia en el proyecto naciente de la escudería estadounidense.

Checo Pérez y Valtteri Bottas junto al MAC-26 de Cadillac | X: @Cadillac_F1
Checo Pérez y Valtteri Bottas, junto al MAC-26 de Cadillac | @Cadillac_F1
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