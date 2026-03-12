Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1

El Gran Premio de China es la segunda parada en el calendario de la Categoría Reina; sigue a Checo Pérez y todos los pilotos de la Fórmula 1
Axel Fernández
Axel Fernández 12:12 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano vislumbra las siguientes carreras con su nueva escudería y se pone una fecha límite para sumar

Puntos, en la mira. El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez tiene claro que las primeras de Cadillac en la Fórmula 1 serán de puro trabajo, aun así, el veterano tapatío no desiste y se fija una fecha para darle los primeros puntos a la escudería debutante.

MAC-26 de Checo Pérez | AP

¿Cómo le fue a Cadillac en su primera carrera?

A pesar de las dificultades iniciales, el optimismo reina en el equipo, y Sergio Michel sabe que el trabajo duro dará frutos más temprano que tarde.

Aunque la diferencia de más de tres segundos con los equipos punteros en el Gran Premio de Australia evidencia el reto, Pérez Mendoza confía en que la escudería estadounidense puede dar pasos agigantados en los próximos meses.

Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP

El objetivo: puntuar antes del verano

De cara al Gran Premio de China, el #11 reconoció que el debut de Cadillac en la categoría reina será complicado, pero el trabajo realizado hasta ahora le inspira confianza de cara al futuro.

"Siempre supe que iba a ser un comienzo muy difícil, pero al mismo tiempo siempre dije que no importa dónde empecemos, sino cuánto progreso seamos capaces de lograr en los próximos meses. Porque, obviamente, como saben, en F1 no hay tiempo", señaló el piloto, en palabras recogidas por Motorsport.

Checo Pérez, previo al GP de China | @SChecoPerez

Checo, convencido más que nunca

Con esta mentalidad, el mexicano, Subcampeón del Mundo en 2023, se ha propuesto una meta ambiciosa que supondría un hito para el equipo.

Espero que para el parón de verano ya hayamos podido sumar algunos puntos. Obviamente es una tarea grande con la brecha que tenemos actualmente

El objetivo del mexicano es estrenar el casillero de puntos de Cadillac antes del Gran Premio de Hungría, que se disputará el 26 de julio y marcará el inicio del descanso veraniego. Esto le da un margen de 12 carreras para lograrlo, siempre que no haya cancelaciones en el calendario.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, en China | @SChecoPerez

Enfocado en el progeso

Sergio Pérez también aclaró sus comentarios sobre el "fin de la luna de miel" tras el GP de Australia, explicando que el equipo no puede conformarse con simplemente cruzar la línea de meta abordo del MAC-26.

"Para todo el equipo fue muy especial terminar esa carrera. Cuando consideras la cantidad de tiempo que este equipo ha estado trabajando junto, es muy poco. Es una operación masiva con estas nuevas reglas. No muchos autos lograron llegar al final, y nosotros lo hicimos", mencionó.

Desafortunadamente, solamente uno de los autos terminó. Pero sabemos que el primer objetivo está cumplido, así que ahora se trata de reducir esa brecha carrera tras carrera y ya queremos ver esa progresión
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Fórmula 1
Últimos videos
Lo Último
12:20 Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
12:12 Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1
12:10 Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
12:04 ¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
11:54 Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó
11:54 Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"
11:50 Representante de Haaland rompe el silencio sobre un supuesto interés del Barcelona
11:46 Festival Mundo Japan 2026: comida, cosplay y cultura asiática gratis en CDMX
11:26 WhatsApp lanza cuentas para menores con control parental
11:21 VIDEO: Kim Jong-un aparece con su hija de 13 años durante prueba de misiles ¿Se prepara para la guerra?
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
Contra
12/03/2026
Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Fórmula 1
12/03/2026
Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1
Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
Futbol
12/03/2026
Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
12/03/2026
¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó
Liam Lawson en el GP de Australia | AP
Fórmula 1
12/03/2026
Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"