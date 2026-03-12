Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1

Puntos, en la mira. El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez tiene claro que las primeras de Cadillac en la Fórmula 1 serán de puro trabajo, aun así, el veterano tapatío no desiste y se fija una fecha para darle los primeros puntos a la escudería debutante.

MAC-26 de Checo Pérez | AP

¿Cómo le fue a Cadillac en su primera carrera?

A pesar de las dificultades iniciales, el optimismo reina en el equipo, y Sergio Michel sabe que el trabajo duro dará frutos más temprano que tarde.

Aunque la diferencia de más de tres segundos con los equipos punteros en el Gran Premio de Australia evidencia el reto, Pérez Mendoza confía en que la escudería estadounidense puede dar pasos agigantados en los próximos meses.

Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP

El objetivo: puntuar antes del verano

De cara al Gran Premio de China, el #11 reconoció que el debut de Cadillac en la categoría reina será complicado, pero el trabajo realizado hasta ahora le inspira confianza de cara al futuro.

"Siempre supe que iba a ser un comienzo muy difícil, pero al mismo tiempo siempre dije que no importa dónde empecemos, sino cuánto progreso seamos capaces de lograr en los próximos meses. Porque, obviamente, como saben, en F1 no hay tiempo", señaló el piloto, en palabras recogidas por Motorsport.

Checo Pérez, previo al GP de China | @SChecoPerez

Checo, convencido más que nunca

Con esta mentalidad, el mexicano, Subcampeón del Mundo en 2023, se ha propuesto una meta ambiciosa que supondría un hito para el equipo.

Espero que para el parón de verano ya hayamos podido sumar algunos puntos. Obviamente es una tarea grande con la brecha que tenemos actualmente

El objetivo del mexicano es estrenar el casillero de puntos de Cadillac antes del Gran Premio de Hungría, que se disputará el 26 de julio y marcará el inicio del descanso veraniego. Esto le da un margen de 12 carreras para lograrlo, siempre que no haya cancelaciones en el calendario.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, en China | @SChecoPerez

Enfocado en el progeso

Sergio Pérez también aclaró sus comentarios sobre el "fin de la luna de miel" tras el GP de Australia, explicando que el equipo no puede conformarse con simplemente cruzar la línea de meta abordo del MAC-26.

"Para todo el equipo fue muy especial terminar esa carrera. Cuando consideras la cantidad de tiempo que este equipo ha estado trabajando junto, es muy poco. Es una operación masiva con estas nuevas reglas. No muchos autos lograron llegar al final, y nosotros lo hicimos", mencionó.