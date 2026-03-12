Cae en Culiacán Samuel “N”, fugitivo del FBI con recompensa de 1 millón de dólares

Un operativo conjunto entre autoridades mexicanas permitió la detención de Samuel “N” en Culiacán, Sinaloa, un individuo que figuraba entre los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington, Estados Unidos. Por información que permitiera su localización, las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de un millón de dólares.

La captura fue resultado de trabajos de investigación y cooperación internacional entre México y Estados Unidos, enfocados en la localización de personas consideradas de alta peligrosidad. El operativo se realizó con la participación de diversas instituciones del gobierno mexicano.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración. Las autoridades coordinaron esfuerzos para ubicar y asegurar al individuo en territorio sinaloense.

Omar García Harfuch informó sobre la captura del fugitivo buscado por el FBI en territorio mexicano./ AP

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que el arresto se logró gracias a los mecanismos de colaboración entre agencias de seguridad de ambos países.

¿Quién es Samuel “N”, fugitivo buscado por el FBI?

Samuel “N” formaba parte de la lista de fugitivos prioritarios del FBI en Washington, lo que llevó a que las autoridades estadounidenses ofrecieran una recompensa de un millón de dólares a quien proporcionara información que permitiera su localización.

Las autoridades señalaron que el individuo era considerado de alta prioridad dentro de las investigaciones de seguridad, motivo por el cual se activaron mecanismos de cooperación internacional para su búsqueda.

Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington, fue detenido en Culiacán, Sinaloa./ X: @OHarfuch

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han dado a conocer públicamente los delitos específicos por los que era buscado, ni si el detenido será extraditado a Estados Unidos.

¿Qué sigue tras su detención en Sinaloa?

Tras su captura en Culiacán, Samuel “N” quedó bajo custodia de las autoridades correspondientes mientras se determina el proceso legal que enfrentará.

Las autoridades tampoco han informado si el detenido será trasladado a otro estado o si se iniciarán procedimientos de extradición hacia Estados Unidos, país que lo mantenía en su lista de fugitivos prioritarios.

Samuel “N” figuraba en la lista de fugitivos prioritarios del FBI antes de su captura en Culiacán./ X