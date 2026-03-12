Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Cae en Culiacán Samuel “N”, fugitivo del FBI con recompensa de 1 millón de dólares

El detenido quedó bajo custodia de autoridades mexicanas tras el operativo realizado en Sinaloa./ X: @OHarfuch
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:09 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch

Un operativo conjunto entre autoridades mexicanas permitió la detención de Samuel “N” en Culiacán, Sinaloa, un individuo que figuraba entre los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington, Estados Unidos. Por información que permitiera su localización, las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de un millón de dólares.

La captura fue resultado de trabajos de investigación y cooperación internacional entre México y Estados Unidos, enfocados en la localización de personas consideradas de alta peligrosidad. El operativo se realizó con la participación de diversas instituciones del gobierno mexicano.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración. Las autoridades coordinaron esfuerzos para ubicar y asegurar al individuo en territorio sinaloense.

Omar García Harfuch informó sobre la captura del fugitivo buscado por el FBI en territorio mexicano./ AP

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que el arresto se logró gracias a los mecanismos de colaboración entre agencias de seguridad de ambos países.

¿Quién es Samuel “N”, fugitivo buscado por el FBI?

Samuel “N” formaba parte de la lista de fugitivos prioritarios del FBI en Washington, lo que llevó a que las autoridades estadounidenses ofrecieran una recompensa de un millón de dólares a quien proporcionara información que permitiera su localización.

Las autoridades señalaron que el individuo era considerado de alta prioridad dentro de las investigaciones de seguridad, motivo por el cual se activaron mecanismos de cooperación internacional para su búsqueda.

Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington, fue detenido en Culiacán, Sinaloa./ X: @OHarfuch

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han dado a conocer públicamente los delitos específicos por los que era buscado, ni si el detenido será extraditado a Estados Unidos.

¿Qué sigue tras su detención en Sinaloa?

Tras su captura en Culiacán, Samuel “N” quedó bajo custodia de las autoridades correspondientes mientras se determina el proceso legal que enfrentará.

Las autoridades tampoco han informado si el detenido será trasladado a otro estado o si se iniciarán procedimientos de extradición hacia Estados Unidos, país que lo mantenía en su lista de fugitivos prioritarios.

Samuel “N” figuraba en la lista de fugitivos prioritarios del FBI antes de su captura en Culiacán./ X

La detención forma parte de los esfuerzos de colaboración entre México y Estados Unidos para localizar y capturar a personas buscadas por autoridades internacionales, particularmente aquellas consideradas de alto riesgo para la seguridad.

Últimos videos
Lo Último
15:34 Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
15:22 Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
15:18 Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
15:16 Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
15:05 Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
14:54 Nueva era en Miami: Malik Willis fue presentado como nuevo QB de Dolphins
14:44 ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Esta es la razón
14:39 Santos revela su estrategia para frenar a Chivas: "Hay que frenarlos con faltas"
14:37 Apariencia de la Hormiga González en EA Sports FC 26 desata polémica en redes
14:36 ¿Eres universitario en CDMX? Así puedes obtener la Beca de Transporte 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
Futbol
12/03/2026
Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
Futbol Nacional
12/03/2026
Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
Contra
12/03/2026
Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
Lucha
12/03/2026
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
Otros Deportes
12/03/2026
Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
Malik Willis en su presentación con Dolphins | AP
NFL
12/03/2026
Nueva era en Miami: Malik Willis fue presentado como nuevo QB de Dolphins