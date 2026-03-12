Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Familia despide a su perrita con mariachi y “Amor eterno”; el emotivo video se vuelve viral

Una familia decidió despedir a su perrita Cattaleya con una serenata de mariachi interpretando “Amor eterno”./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:44 - 12 marzo 2026
El momento fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios

Un emotivo momento protagonizado por una familia y su mascota se volvió viral en redes sociales luego de que decidieran despedir a su perrita llamada Cattaleya con una serenata de mariachi antes de decirle adiós. El gesto fue compartido en video y rápidamente generó reacciones de tristeza y empatía entre los usuarios.

En las imágenes se observa a la familia reunida alrededor de la perrita mientras un grupo de mariachis interpreta la canción “Amor eterno”, uno de los temas más conocidos de Juan Gabriel y que suele escucharse en despedidas cargadas de sentimiento.

El emotivo momento en que un mariachi canta “Amor eterno” para despedir a la perrita Cattaleya se volvió viral en redes sociales./ Captura de pantalla

De acuerdo con lo que se aprecia en el video, la mascota se encontraba en sus últimos momentos de vida, por lo que sus dueños decidieron acompañarla con música y rodearla de cariño durante ese instante tan difícil para la familia.

El momento fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios que compartieron mensajes de apoyo y solidaridad hacia los dueños de la perrita.

¿Por qué la familia despidió a su perrita con mariachi?

Según lo explicado por los propios dueños, la intención fue darle una despedida especial a Cattaleya, quien había formado parte de la familia durante varios años.

Para rendirle homenaje, decidieron contratar un mariachi que interpretara “Amor eterno”, una canción que muchas personas relacionan con despedidas y momentos emotivos.

Durante la serenata, los integrantes de la familia permanecen cerca de la perrita mientras suena la música, en una escena que refleja el vínculo que muchas personas desarrollan con sus mascotas.

¿Qué dijeron los usuarios tras ver el video?

Después de que el video comenzó a difundirse en redes sociales, muchos usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y empatía hacia la familia por la pérdida de su mascota.

Entre los comentarios que se pueden leer destacan frases como:
Vale llorar… nuestras mascotas también son familia”, escribió un usuario.

Otra persona comentó: “Qué manera tan bonita de despedirla, se nota cuánto la amaban”.

También hubo quienes compartieron su propia experiencia al perder a una mascota: “Perder a un perrito duele muchísimo, son parte de la familia”, escribió otro internauta.

El gesto de la familia para despedir a su mascota con música mexicana conmovió a miles de usuarios en internet./ Captura de pantalla

La historia de Cattaleya se volvió un ejemplo de cómo las mascotas ocupan un lugar importante en la vida de muchas personas, y cómo despedirlas puede convertirse en un momento profundamente emotivo para quienes convivieron con ellas durante años.

