Álvaro Angulo y Pedro Vite calientan el Pumas vs Cruz Azul
Más allá de tres puntos, el encuentro entre Universidad Nacional y Cruz Azul significará defender el orgullo y demostrar de qué está hecho cada equipo, especialmente para el conjunto auriazul, que ha recibido múltiples críticas desde el inicio del Clausura 2026, sin embargo, la actualidad es positiva y ante La Máquina quieren dar ese golpe de autoridad.
¿Qué dijo Angulo sobre el Pumas vs Cruz Azul?
En el último enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul, los felinos se quedaron con el triunfo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, en un duelo lleno de polémicas por las lesiones de José Juan Macías y Kevin Mier, esa última por una dura entrada de Adalberto Carrasquilla. Tanto Álvaro Angulo como Pedro Vite saben que el partido de este sábado será intenso por ese antecedente.
"Va a ser un partido muy intenso por lo que se vivió en la última fecha, donde hubo una dificultad con mi compatriota, con Mier y Coco (Carrasquilla), lastimosamente. Seguramente a ellos les quedó una espina porque perdieron el partido al final. Nosotros estamos tranquilos y agradecidos porque logramos la clasificación”, dijo Angulo.
“Conozco a las dos personas muy bien porque tuve la fortuna de compartir con Mier en Atlético Nacional y en la selección de Colombia. Ahora tengo la fortuna de compartir con Coco. Conozco muy bien las personas que son. Pienso que Coco nunca fue de mala leche. Incluso lo hablé con Kevin y con Coco, y le pregunté si se había disculpado con él”, agregó Angulo sobre el tema de Carrasquilla y el arquero celeste.
Angulo niega rumores de su salida
Además, el futbolista colombiano habló sobre los rumores de su salida de la institución, la cual negó y confirmó que está comprometido con el club, impulsado por el buen momento que vive al ser clave en las anotaciones de los últimos partidos.
"Antes de las anotaciones, se comentaba que el grupo no estaba bien y que yo quería irme de la institución. Disfruté ese momento y le decía a mi compañero: 'Me gusta esa presión, porque, aun siendo lateral, me exigen en todos los partidos hacer gol, y es algo que he venido haciendo en los últimos dos años.' Para mí, no es presión; me gusta jugar con eso. Quiero decirle a la hinchada que, en este momento, estamos más unidos que nunca y queremos contar con su apoyo. Que estemos unidos, cuerpo técnico, hinchada y jugadores, así vamos a salir adelante”, expresó el colombiano.
Pedro Vite se lanza contra Larcamón
Pedro Vite no dejó pasar por alto las declaraciones que en su momento Nicolás Larcamón hizo sobre el duelo ante Pumas del torneo pasado, pues consideró que por esa derrota quedaron eliminados en Liguilla.
“El último partido contra ellos lo ganamos. Sabemos lo que van a venir a buscar acá también. Después, lo que habló su entrenador: que por culpa nuestra no llegaron a la final. Son cosas que se va a vivir muy fuerte en el partido”, aseguró Vite.
