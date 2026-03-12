Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Álvaro Angulo y Pedro Vite calientan el Pumas vs Cruz Azul

El defensor de los auriazules destacó la fortaleza del equipo universitario en casa.
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 14:04 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El duelo entre Universidad Nacional ante La Máquina comienza con tensiones desde la previa

Más allá de tres puntos, el encuentro entre Universidad Nacional y Cruz Azul significará defender el orgullo y demostrar de qué está hecho cada equipo, especialmente para el conjunto auriazul, que ha recibido múltiples críticas desde el inicio del Clausura 2026, sin embargo, la actualidad es positiva y ante La Máquina quieren dar ese golpe de autoridad.

Jugadores de Pumas en celebración en el Estadio Victoria | IMAGO 7
Jugadores de Pumas en celebración en el Estadio Victoria | IMAGO 7

¿Qué dijo Angulo sobre el Pumas vs Cruz Azul?

En el último enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul, los felinos se quedaron con el triunfo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, en un duelo lleno de polémicas por las lesiones de José Juan Macías y Kevin Mier, esa última por una dura entrada de Adalberto Carrasquilla. Tanto Álvaro Angulo como Pedro Vite saben que el partido de este sábado será intenso por ese antecedente.

"Va a ser un partido muy intenso por lo que se vivió en la última fecha, donde hubo una dificultad con mi compatriota, con Mier y Coco (Carrasquilla), lastimosamente. Seguramente a ellos les quedó una espina porque perdieron el partido al final. Nosotros estamos tranquilos y agradecidos porque logramos la clasificación”, dijo Angulo.

“Conozco a las dos personas muy bien porque tuve la fortuna de compartir con Mier en Atlético Nacional y en la selección de Colombia. Ahora tengo la fortuna de compartir con Coco. Conozco muy bien las personas que son. Pienso que Coco nunca fue de mala leche. Incluso lo hablé con Kevin y con Coco, y le pregunté si se había disculpado con él”, agregó Angulo sobre el tema de Carrasquilla y el arquero celeste.
Álvaro Angulo, jugador de Pumas | IMAGO7

Angulo niega rumores de su salida 

Además, el futbolista colombiano habló sobre los rumores de su salida de la institución, la cual negó y confirmó que está comprometido con el club, impulsado por el buen momento que vive al ser clave en las anotaciones de los últimos partidos. 

"Antes de las anotaciones, se comentaba que el grupo no estaba bien y que yo quería irme de la institución. Disfruté ese momento y le decía a mi compañero: 'Me gusta esa presión, porque, aun siendo lateral, me exigen en todos los partidos hacer gol, y es algo que he venido haciendo en los últimos dos años.' Para mí, no es presión; me gusta jugar con eso. Quiero decirle a la hinchada que, en este momento, estamos más unidos que nunca y queremos contar con su apoyo. Que estemos unidos, cuerpo técnico, hinchada y jugadores, así vamos a salir adelante”, expresó el colombiano.
Álvaro Angulo festejando su doblete | MEXSPORT

Pedro Vite se lanza contra Larcamón

Pedro Vite no dejó pasar por alto las declaraciones que en su momento Nicolás Larcamón hizo sobre el duelo ante Pumas del torneo pasado, pues consideró que por esa derrota quedaron eliminados en Liguilla.

“El último partido contra ellos lo ganamos. Sabemos lo que van a venir a buscar acá también. Después, lo que habló su entrenador: que por culpa nuestra no llegaron a la final. Son cosas que se va a vivir muy fuerte en el partido”, aseguró Vite.
Pedro Vite festejando con Angulo su primer gol del partido | MEXSPROT
Últimos videos
Lo Último
15:34 Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
15:22 Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
15:18 Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
15:16 Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
15:05 Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
14:54 Nueva era en Miami: Malik Willis fue presentado como nuevo QB de Dolphins
14:44 ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Esta es la razón
14:39 Santos revela su estrategia para frenar a Chivas: "Hay que frenarlos con faltas"
14:37 Apariencia de la Hormiga González en EA Sports FC 26 desata polémica en redes
14:36 ¿Eres universitario en CDMX? Así puedes obtener la Beca de Transporte 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
Futbol
12/03/2026
Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
Futbol Nacional
12/03/2026
Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
Contra
12/03/2026
Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
Lucha
12/03/2026
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
Otros Deportes
12/03/2026
Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
Malik Willis en su presentación con Dolphins | AP
NFL
12/03/2026
Nueva era en Miami: Malik Willis fue presentado como nuevo QB de Dolphins