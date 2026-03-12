Álvaro Angulo y Pedro Vite calientan el Pumas vs Cruz Azul

"Antes de las anotaciones, se comentaba que el grupo no estaba bien y que yo quería irme de la institución. Disfruté ese momento y le decía a mi compañero: 'Me gusta esa presión, porque, aun siendo lateral, me exigen en todos los partidos hacer gol, y es algo que he venido haciendo en los últimos dos años.' Para mí, no es presión; me gusta jugar con eso. Quiero decirle a la hinchada que, en este momento, estamos más unidos que nunca y queremos contar con su apoyo. Que estemos unidos, cuerpo técnico, hinchada y jugadores, así vamos a salir adelante”, expresó el colombiano.