Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Betis cae de visita ante Panathinaikos con penal en la recta final; Fidalgo no jugó

Betis perdió 1-0 contra Panathinaikos en la ida de los Octavos e Final de la Europa League | AP
Betis perdió 1-0 contra Panathinaikos en la ida de los Octavos e Final de la Europa League | AP
Esteban Gutiérrez 14:14 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto español inició con el pie izquierdo su serie de los Octavos de Final de la Europa League

Luego de un partido muy cerrado en el Estadio Olímpico de Atenas, Panathinaikos venció 1-0 al Betis en el juego de Ida de los Octavos de Final de la UEFA Europa League; el mexicano Álvaro Fidalgo no jugó.

Aunque el conjunto griego se quedó con 10 jugadores al minuto 59, Vicente Taborda logró anotar el gol del triunfo en la recta final gracias a un penalti bien cobrado.

Betis perdió 1-0 contra Panathinaikos en la ida de los Octavos e Final de la Europa League | AP
Betis perdió 1-0 contra Panathinaikos en la ida de los Octavos e Final de la Europa League | AP

El equipo de Manuel Pellegrini dominó la tónica del encuentro, pero su ofensiva no funcionó y produjeron pocas ocasiones de peligro.

La más clara la tuvo 'Cucho' Hernández en los primeros minutos del compromiso, pero Lafont reaccionó a la perfección y desvió el balón a tiro de esquina.

Betis perdió 1-0 contra Panathinaikos en la ida de los Octavos e Final de la Europa League | AP
Betis perdió 1-0 contra Panathinaikos en la ida de los Octavos e Final de la Europa League | AP

Con todo y la expulsión, Panathinaikos supo sostener los embates y su recompensa llegó cuando el juego parecía acabarse sin anotaciones.

Ahora, Betis deberá remontar sí o sí para poder avanzar a la siguiente ronda, aunque tendrán la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa la próxima semana.

Últimos videos
Lo Último
15:34 Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
15:22 Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
15:18 Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
15:16 Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
15:05 Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
14:54 Nueva era en Miami: Malik Willis fue presentado como nuevo QB de Dolphins
14:44 ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Esta es la razón
14:39 Santos revela su estrategia para frenar a Chivas: "Hay que frenarlos con faltas"
14:37 Apariencia de la Hormiga González en EA Sports FC 26 desata polémica en redes
14:36 ¿Eres universitario en CDMX? Así puedes obtener la Beca de Transporte 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
Futbol
12/03/2026
Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
Futbol Nacional
12/03/2026
Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
Contra
12/03/2026
Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
Lucha
12/03/2026
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
Otros Deportes
12/03/2026
Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
Malik Willis en su presentación con Dolphins | AP
NFL
12/03/2026
Nueva era en Miami: Malik Willis fue presentado como nuevo QB de Dolphins