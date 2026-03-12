Betis cae de visita ante Panathinaikos con penal en la recta final; Fidalgo no jugó

Luego de un partido muy cerrado en el Estadio Olímpico de Atenas, Panathinaikos venció 1-0 al Betis en el juego de Ida de los Octavos de Final de la UEFA Europa League; el mexicano Álvaro Fidalgo no jugó.

Aunque el conjunto griego se quedó con 10 jugadores al minuto 59, Vicente Taborda logró anotar el gol del triunfo en la recta final gracias a un penalti bien cobrado.

Betis perdió 1-0 contra Panathinaikos en la ida de los Octavos e Final de la Europa League | AP

El equipo de Manuel Pellegrini dominó la tónica del encuentro, pero su ofensiva no funcionó y produjeron pocas ocasiones de peligro.

La más clara la tuvo 'Cucho' Hernández en los primeros minutos del compromiso, pero Lafont reaccionó a la perfección y desvió el balón a tiro de esquina.

Con todo y la expulsión, Panathinaikos supo sostener los embates y su recompensa llegó cuando el juego parecía acabarse sin anotaciones.