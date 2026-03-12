Verificación de edad requerida
Betis cae de visita ante Panathinaikos con penal en la recta final; Fidalgo no jugó
Luego de un partido muy cerrado en el Estadio Olímpico de Atenas, Panathinaikos venció 1-0 al Betis en el juego de Ida de los Octavos de Final de la UEFA Europa League; el mexicano Álvaro Fidalgo no jugó.
Aunque el conjunto griego se quedó con 10 jugadores al minuto 59, Vicente Taborda logró anotar el gol del triunfo en la recta final gracias a un penalti bien cobrado.
El equipo de Manuel Pellegrini dominó la tónica del encuentro, pero su ofensiva no funcionó y produjeron pocas ocasiones de peligro.
La más clara la tuvo 'Cucho' Hernández en los primeros minutos del compromiso, pero Lafont reaccionó a la perfección y desvió el balón a tiro de esquina.
Con todo y la expulsión, Panathinaikos supo sostener los embates y su recompensa llegó cuando el juego parecía acabarse sin anotaciones.
Ahora, Betis deberá remontar sí o sí para poder avanzar a la siguiente ronda, aunque tendrán la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa la próxima semana.