David Villa regresa al Atlético de Madrid. ¿Cuál será su cargo?

David Villa vuelve al Atlético de Madrid asumiendo el rol como asesor y parte del Consejo de Administración.

El exjugador español, muy recordado por ser el héroe de los Colchoneros en la temporada 2013-14, regresa al equipo rojiblanco para asumir un rol importante en el club.

¿Cuáles serán sus responsabilidades?

En este nuevo puesto, el campeón del mundo en 2010 tendrá tareas principalmente institucionales y estratégicas, entre ellas:

Asesorar a la directiva del club en decisiones deportivas y de desarrollo.

Representar institucionalmente al Atlético de Madrid en eventos, proyectos y relaciones internacionales.

Apoyar en la estrategia deportiva y de crecimiento global del club, aprovechando su experiencia como exjugador de élite.

Conectar con jugadores y proyectos deportivos, aportando su visión desde dentro del futbol profesional.

Villa, quien jugó en el club entre 2013 y 2014, regresa así al Atlético en una etapa distinta de su carrera, ahora desde el lado directivo y estratégico dentro de la institución.

David Villa (izq.) celebra con su compañero Koke | EFE

¿Qué fue lo que dijo El Guaje?

Al ser anunciado este nuevo puesto de Villa, se le preguntó acerca de sus sensaciones de volver al equipo Colchonero y sus expectativas de este nuevo reto en su carrera.

Estoy muy contento de volver al club con nuevas responsabilidades, pero con el mismo deseo de seguir contribuyendo al crecimiento del Atlético de Madrid temporada tras temporada.

El club ha experimentado varios años de notable crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido de que hayan pensado en mí para este puesto.