Futbol

Luis Ángel Malagón mantiene el humor tras lesión que lo deja fuera del Mundial

Luis Ángel Malagón con América en el Clausura 2026 | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 09:57 - 12 marzo 2026
El arquero de las Águilas sufrió una dolencia en el tendón de Aquiles, así lo confirmó el conjunto de Coapa

Luis Ángel Malagón atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera luego de la lesión que sufrió en la Liga de Campeones de la Concacaf, misma que lo dejará fuera de la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, el arquero del América demostró que mantiene el buen ánimo que lo caracteriza incluso en medio de la adversidad.

El guardameta mexicano llegó a Guadalajara para someterse a una operación en el tobillo izquierdo tras la lesión sufrida durante un partido internacional con las Águilas. A su llegada al aeropuerto fue abordado por medios de comunicación, donde dejó ver que, pese al difícil momento, sigue manteniendo su característico sentido del humor.

LUIS ÁNGEL MALAGÓN SALE EN CAMILLA | MEXSPORT
Luis Ángel Malagón sale en camilla | MEXSPORT

Malagón bromea al ver su imagen con la Selección Mexicana

Mientras respondía algunas preguntas de la prensa, Malagón notó una publicidad de la Selección Mexicana de Viva Aerobus en la que aparecía su fotografía. Al verla, el portero no dudó en bromear con los reporteros presentes.

“Mira, ahí estoy”, dijo entre risas, provocando también la reacción de los periodistas que lo rodeaban en el aeropuerto.

El arquero, conocido como 'El Señor de la Noche', también reveló que varios porteros mexicanos se han acercado para mostrarle su apoyo tras la lesión que lo obligará a pasar por el quirófano.

Sí, todos me han escrito (los porteros mexicanos). Estoy agradecido con Tala, Acevedo, Toño y Memo. Gracias también a la afición por todos los mensajes de apoyo. Agradecido con la vida de estar aquí todavía”, comentó el guardameta del América.

Luis Ángel Malagón en calentamiento con América | MEXSPORT
Luis Ángel Malagón en calentamiento con América | MEXSPORT

Así fue la lesión de Luis Ángel Malagón

La lesión ocurrió durante un partido de la Concacaf Champions Cup cuando Malagón recibió un balón de uno de sus defensores e intentó despejarlo. En el movimiento, el arquero sintió una molestia inmediata en el tobillo izquierdo que le impidió incluso hacer contacto con el balón.

El guardameta quedó tendido sobre el terreno de juego, lo que generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo arbitral, quienes pidieron de inmediato la asistencia médica.

Tras varios minutos de revisión por parte del cuerpo médico del América, se determinó que Malagón no podía continuar en el encuentro. Entre lágrimas, el arquero salió en camilla rumbo a los vestidores para realizarle las primeras evaluaciones médicas que posteriormente confirmaron la gravedad de la lesión.

