Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión

Se confirmó la gravedad de la lesión que sufrió el portero del América, Luis Ángel Malagón, en el duelo contra Philadelphia Union, que lo deja fuera del Mundial 2026.
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:13 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La cuenta oficial del equipo tricolor se pronuncio al respecto de lo ocurrido en Philadelphia

La lesión de Luis Ángel Malagón ha provocado una ola de reacciones dentro del futbol mexicano. Luego de confirmarse que el portero del Club América sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, la Selección Mexicana no tardó en pronunciarse para enviarle un mensaje de respaldo en uno de los momentos más complicados de su carrera.

El guardameta se lesionó durante el partido de ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup, encendiendo las alarmas tanto en su club como en el entorno del combinado nacional. Tras los estudios médicos, se confirmó que el arquero estará fuera de las canchas por más de seis meses, lo que prácticamente lo deja sin posibilidades de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

LUIS ÁNGEL MALAGÓN SALE EN CAMILLA | MEXSPORT
LUIS ÁNGEL MALAGÓN SALE EN CAMILLA | MEXSPORT

Malagón había logrado consolidarse como uno de los porteros más confiables del futbol mexicano en el último proceso rumbo al Mundial. Su regularidad con América y sus actuaciones con el Tri lo habían colocado como uno de los candidatos más fuertes para defender la portería nacional en la próxima justa mundialista.

La noticia generó una fuerte reacción entre aficionados, jugadores y figuras del futbol nacional, quienes rápidamente comenzaron a enviar mensajes de aliento al arquero. En redes sociales, múltiples personalidades del balompié mexicano manifestaron su apoyo al guardameta azulcrema.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

El mensaje de apoyo de la Selección Mexicana

A través de sus cuentas oficiales, la Selección Mexicana de Fútbol compartió un mensaje dirigido al arquero, reconociendo su trabajo y deseándole una pronta recuperación tras la dura lesión que sufrió en la competición internacional.

“Ángel, cuentas con todo el apoyo de los Incondicionales y de quienes integramos la Selección Nacional de México. Deseamos de corazón que tengas una pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, ‘Mala’!”, publicó el equipo tricolor, acompañado de mensajes de los aficionados que se sumaron a la cadena de apoyo.

El gesto fue bien recibido por la afición, que inundó la publicación con comentarios positivos y palabras de ánimo para el guardameta. Malagón se había convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición debido a su carácter dentro del campo y su crecimiento constante bajo los tres postes.

Malagón tendido en el césped | MEXSPORT

¿Qué sigue para Malagón tras la lesión?

Ahora el portero del Club América deberá enfocarse en su proceso de recuperación, el cual será largo y exigente. Las lesiones en el tendón de Aquiles suelen requerir cirugía y un periodo de rehabilitación que puede extenderse por varios meses antes de volver a competir al máximo nivel.

Mientras tanto, tanto su club como la Selección Mexicana de Fútbol seguirán de cerca su evolución, con la esperanza de que el arquero pueda regresar fortalecido a las canchas y retomar el nivel que lo llevó a convertirse en uno de los referentes recientes del arco mexicano.

Luis Ángel Malagón I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
19:13 Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
19:07 Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
19:01 ¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
18:57 Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia
18:43 ¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
18:42 San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa
18:27 Adultos mayores desaparecidos son hallados sin vida dentro de una cisterna en la CDMX
18:22 ¿Y la mejor liga? Ningún equipo de la Premier League ganó en la Ida de Octavos de Champions League
18:08 Titans adquieren a Solomon Thomas en intercambio con Cowboys
18:03 Buffalo Bills extienden contrato de Dawson Knox hasta el 2028
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
Futbol Nacional
11/03/2026
Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
Contra
11/03/2026
Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
Contra
11/03/2026
¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
Peloteros de Canadá celebrando su clasificación a Cuartos | AP
Beisbol
11/03/2026
Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia
¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
Futbol
11/03/2026
¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa
NFL
11/03/2026
San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa