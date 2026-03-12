Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión

La lesión de Luis Ángel Malagón ha provocado una ola de reacciones dentro del futbol mexicano. Luego de confirmarse que el portero del Club América sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, la Selección Mexicana no tardó en pronunciarse para enviarle un mensaje de respaldo en uno de los momentos más complicados de su carrera.

El guardameta se lesionó durante el partido de ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup, encendiendo las alarmas tanto en su club como en el entorno del combinado nacional. Tras los estudios médicos, se confirmó que el arquero estará fuera de las canchas por más de seis meses, lo que prácticamente lo deja sin posibilidades de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Malagón había logrado consolidarse como uno de los porteros más confiables del futbol mexicano en el último proceso rumbo al Mundial. Su regularidad con América y sus actuaciones con el Tri lo habían colocado como uno de los candidatos más fuertes para defender la portería nacional en la próxima justa mundialista.

La noticia generó una fuerte reacción entre aficionados, jugadores y figuras del futbol nacional, quienes rápidamente comenzaron a enviar mensajes de aliento al arquero. En redes sociales, múltiples personalidades del balompié mexicano manifestaron su apoyo al guardameta azulcrema.

El mensaje de apoyo de la Selección Mexicana

A través de sus cuentas oficiales, la Selección Mexicana de Fútbol compartió un mensaje dirigido al arquero, reconociendo su trabajo y deseándole una pronta recuperación tras la dura lesión que sufrió en la competición internacional.

“Ángel, cuentas con todo el apoyo de los Incondicionales y de quienes integramos la Selección Nacional de México. Deseamos de corazón que tengas una pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, ‘Mala’!”, publicó el equipo tricolor, acompañado de mensajes de los aficionados que se sumaron a la cadena de apoyo.

Ángel, cuentas con todo el apoyo de los Incondicionales y de quienes integramos la Selección Nacional de México.



Deseamos de corazón que tengas una pronta recuperación.



— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 11, 2026

El gesto fue bien recibido por la afición, que inundó la publicación con comentarios positivos y palabras de ánimo para el guardameta. Malagón se había convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición debido a su carácter dentro del campo y su crecimiento constante bajo los tres postes.

¿Qué sigue para Malagón tras la lesión?

Ahora el portero del Club América deberá enfocarse en su proceso de recuperación, el cual será largo y exigente. Las lesiones en el tendón de Aquiles suelen requerir cirugía y un periodo de rehabilitación que puede extenderse por varios meses antes de volver a competir al máximo nivel.

Mientras tanto, tanto su club como la Selección Mexicana de Fútbol seguirán de cerca su evolución, con la esperanza de que el arquero pueda regresar fortalecido a las canchas y retomar el nivel que lo llevó a convertirse en uno de los referentes recientes del arco mexicano.