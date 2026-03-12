¡Otro fracaso! Martín Anselmi y Botafogo se quedan fuera de la Copa Libertadores

La racha negativa de Martín Anselmi parece no tener fin tras su estrepitosa y abrupta salida de Cruz Azul hace ya más de un año atrás. El estratega argentino, quien recientemente sumó un paso fallido por el Porto, ha vuelto a protagonizar un episodio gris en el banquillo, esta vez en el futbol brasileño. La presión sobre el técnico comienza a ser asfixiante tras confirmarse la eliminación del Botafogo en el torneo continental más importante de Sudamérica.

Anselmi en la banca durante un partido de Cruz Azul | IMAGO7

EL NUEVO FRACASO DE ANSELMI

Este martes, el conjunto de la "Estrela Solitária" no pudo hacer valer su condición de local y cayó 0-1 ante el SC Barcelona de Guayaquil. Con este resultado, el marcador global de 1-2 sentenció la suerte de los dirigidos por Anselmi, quienes se despiden de la competición de manera prematura y con las manos vacías.

Lo que agrava significativamente este tropiezo es el contexto de la eliminación. El Botafogo de Anselmi no cayó en una instancia avanzada; el fracaso se consumó en la Tercera Ronda de la Fase Previa. Esto significa que el equipo brasileño ni siquiera logró su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores, un objetivo que se consideraba obligatorio para una institución de su envergadura.

Martín Anselmi dirigiendo a Botafogo | AFP

La derrota ante el cuadro ecuatoriano deja expuestas las carencias de un proyecto que no ha logrado encontrar estabilidad desde la llegada del argentino en enero de 2026. A pesar de contar con un contrato vigente hasta diciembre de 2027, reportes indican que la paciencia de la directiva y la afición empieza a agotarse ante la falta de resultados contundentes en las citas clave.

El panorama para Anselmi no mejora en el torneo local. El Botafogo atraviesa un momento crítico en el Brasileirao, ubicándose actualmente en la posición 16 de la tabla con apenas 3 unidades. Esta situación coloca al equipo a tan solo un puesto de la zona de descenso, encendiendo todas las alarmas en el entorno del club carioca.

Aunque el conjunto cuenta con dos partidos pendientes que podrían servir para recomponer el camino y escalar posiciones, el funcionamiento colectivo mostrado hasta ahora genera más dudas que certezas. El estratega tiene por delante la difícil misión de revertir un arranque de gestión que, hasta el momento, solo acumula decepciones tanto en el plano nacional como internacional.