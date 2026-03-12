Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la suspensión de la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que mejoraran las condiciones meteorológicas en la región.

Autoridades suspenden la contingencia ambiental en todo el Valle de México. /Pixabay

Con esta decisión, las restricciones extraordinarias aplicadas por contaminación dejan de estar vigentes y el programa Hoy No Circula operará con normalidad este jueves 12 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México.

El programa Hoy No Circula aplica este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México./ Pixabay

¿Qué autos NO circulan este jueves 12 de marzo?

Con la suspensión de la contingencia, el programa Hoy No Circula regresa a su calendario habitual en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México. Este jueves 12 de marzo, de 5:00 a 22:00 horas, no podrán circular los siguientes vehículos: Autos con engomado verde

Vehículos con terminación de placas 1 y 2

Unidades con holograma 1 y holograma 2

Los jueves no circula el engomado verde. / CAME

Autoridades mantendrán monitoreo de la calidad del aire

Aunque la contingencia fue levantada, la CAMe informó que continuará el monitoreo permanente de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas en el Valle de México.

Las autoridades también recomendaron a la población consultar el Índice Aire y Salud mediante las plataformas oficiales o aplicaciones móviles para conocer en tiempo real los niveles de contaminación y las recomendaciones para proteger la salud.