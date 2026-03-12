Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Clásico Mundial de Béisbol: Así se jugarán los Cuartos de Final

Shohei Ohtani con Japón I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 21:39 - 11 marzo 2026
Tras una emocionante Fase de Grupos quedaron definidos los ocho enfrentamientos de la siguiente fase

La primera etapa del Clásico Mundial de Beisbol terminó. El campeonato de naciones más importante del juego de pelota regresó con una nueva edición llena de sorpresas; desde debuts triunfantes hasta fracasos históricos, sin embargo, es momento de dejar la etapa de Fase de Grupos atrás ya que los mejores ocho equipos están listos para la ronda de los Cuartos de Final

Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP

¿Qué equipos están en los Cuartos?

20 equipos se dividieron en cuatro grupos, dejando a ocho sobrevivientes. La lista es encabezada por Canadá, quién hizo historia al avanzar por primera vez de la primera ronda, además de ser líder en el grupo donde había países ‘potencia’ como Cuba y Puerto Rico. Junto con el equipo del maple también clasificó la novena puertorriqueña. 

Por su parte, el Grupo B también contó una interesante historia en los Clásicos, pues la Novena de Italia logró pasar como primer lugar de su zona, avanzando invicta derrotando a equipos como Estados Unidos y México. Junto con los europeos, el equipo de casa, Estados Unidos ingresa en la segunda posición, dejando como una de las grandes decepciones del campeonato al cuadro mexicano.

Paul Skenes, pitcher de Estados Unidos | AP

El único de los grupos que no vio ninguna sorpresa fue el C, pues como era de esperarse, Japón pasó como líder del grupo, acompañado de Corea del Sur, superando a los países de China Taipéi y Australia

Finalmente el último grupo en definir a sus participantes fue el D, el cual fue dominado por las novenas de Venezuela y República Dominicana, ambas con un marcador de 3-0, superando a Nicaragua, Israel y a los Países Bajos

Peloteros de Canadá celebrando su clasificación a Cuartos | AP
Peloteros de Canadá celebrando su clasificación a Cuartos | AP

¿Cómo se jugarán los Cuartos?

El primer duelo definido para la segunda etapa del campeonato será entre la República Dominicana de Fernando Tattis Jr., contra la Novena de Japón, comandada por el bicampeón de Grandes Ligas, Shohei Ohtani

El siguiente duelo que cruza a ambos grupos es el de Venezuela ante Corea del Sur, mismo que fue el último en definirse tras el apretado cierre del Grupo D, el cual quedó marcado hasta el último partido.

Pasquantino fue la gran figura de Italia en el partido ante México | AP

Por su parte, el ‘caballo negro’, Italia, se medirá ante Puerto Rico en uno d e oso enfrentamientos más atractivos. Finalmente, la debutante Canadá tendrá la difícil tarea de eliminar a uno d e los favoritos del certamen, Estados Unidos.

  • Estados Unidos vs Canadá

  • Puerto Rico vs Italia

  • Japón vs Venezuela

  • Corea del Sur vs República Dominicana

Elvis Alvarado, pitcher de República Dominicana I AP
