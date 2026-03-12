Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México

Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Daniel Estrada Navarrete 20:24 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Italia se convirtió en la gran revelación del Clásico Mundial tras vencer a México y Estados Unidos

El ‘caballo negro’. Italia se clasificó a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, para así consolidarse como una de las grandes ‘sorpresas’. En un grupo en el que Estados Unidos y México se perfilaban a ser los líderes, la novena europea no solo pasó en primer lugar del sector, sino que venció tanto a los estadounidenses como a los mexicanos.

Sin embargo, esta campanada viene respaldada de una gran cantidad de peloteros en Grandes Ligas y un roster importante.

ITALIA VS MÉXICO | AP
ITALIA VS MÉXICO | AP

Roster de MLB

De entrada, el roster de 30 peloteros que Italia conformó para la justa está repleto de individualidades con experiencia en Grandes Ligas. De todos los convocados, únicamente cuatro no han jugado en MLB. Incluso, 25 de estos tuvieron al menos un juego de actividad en la última temporada en 2025, con lo que superan ampliamente a la novena mexicana en este rubro.

Renzo Martini (tercera base), así como los pitchers Dylan Delucia, Gabriele Quattrini y Claudio Scott fueron los únicos convocados que no están en Grandes Ligas ni en menores. Incluso, con respecto al último Clásico Mundial de Beisbol, Italia solo repitió a cinco peloteros, con lo que mostró una renovación total en su roster de una edición a otra.

Ya en este Clásico Mundial de Beisbol, en Italia sabían que los partidos clave eran ante Estados Unidos y México. Por lo tanto, sus mejores pitchers abridores quedaron reservados para estos encuentros. Michael Lorenzen fue el encargado de subir de inicio a la lomita ante los estadounidenses, mientras que Aaron Nola hizo lo respectivo ante los mexicanos.

Michael Lorenzen, quien estará con los Rockies este 2026, tiene una experiencia de 11 temporadas en Grandes Ligas. Incluso, este pitcher de 34 años fue relevista de 2016 a 2021. Sin embargo, para 2022 pasó a ser parte de la rotación de los equipos en los que ha estado (Reds, Angels, Tigers, Phillies, Rangers y Royals).

Michael Lorenzen cuenta con amplia experiencia en la MLB | AP

El otro de sus abridores estelares es Aaron Nola, quien dominó a México al blanquearlos en cinco entradas. Sin embargo, esta actuación de ‘as’ no es sorpresa, pues en toda su carrera con Philadelphia ha demostrado ser un lanzador de élite. Desde 2015, el lanzador diestro ha estado con Phillies, equipo con el que tiene un contrato vigente de siete años y 172 millones de dólares hasta 2030.

En 11 años en MLB, Aaron tiene 285 aperturas con una efectividad de 3.83. Junto con Zack Wheeler, ambos han formado una dupla de abridores importantes en Grandes Ligas, más allá de que su 2025 no fue su mejor año. Sin embargo, en momentos de postemporada también ha mostrado grandes cualidades, específicamente en la de 2023 en la que en cuatro aperturas ganó tres, con una ERA de 2.35.

Aaron Nola, pitcher de Italia, brilló en su actuación ante México | AP

En cuanto a la ofensiva, su hombre más reconocido y por ende su capitán es Vinnie Pasquantino, un primera base de 28 años que en sus cuatro años en Grandes Ligas se ha destacado con el guante, consolidándose en el Top 5 de los mejores fildeadores en esta posición desde el año en que debutó.

Con el madero, Vinnie recién tuvo su mejor temporada en 2025. En 160 juegos de campaña regular con los Royals, el primera base pegó 32 cuadrangulares, y remolcó 113 carreras, récords personales en ambos rubros en un mismo año.

Pasquantino fue la gran figura de Italia en el partido ante México | AP

Más allá de esto, Italia es una novena que históricamente se le ha complicado a México. Desde que se juega el Clásico Mundial de Beisbol, ambas selecciones se han visto las caras en cuatro ocasiones, con marca de 3-1 a favor de los italianos. Incluso, el combinado europeo, ya incluida esta edición, ha eliminado a la Selección Mexicana en dos ocasiones.

Últimos videos
Lo Último
20:51 Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
20:45 Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
20:44 Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
20:30 Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
20:24 ¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México
20:20 ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
20:08 Rodrigo Aguirre sin presión por falta de gol: “No es algo que me quite el sueño”
20:05 ¿Checo Pérez en el Top 10? La Fórmula 1 reveló el power ranking del Gran Premio de Australia
19:47 ¡Otro fracaso! Martín Anselmi y Botafogo se quedan fuera de la Copa Libertadores
19:29 Guardiola avienta la toalla y acepta que tienen 'pocas posibilidades' de remontar
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Thibaut Courtois habló sobre la salida de Xabi Alonso | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
Futbol
11/03/2026
Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
Contra
11/03/2026
Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Contra
11/03/2026
Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Beisbol
11/03/2026
¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México
ITALIA VS MÉXICO | AP
Beisbol
11/03/2026
¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol