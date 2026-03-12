¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México

El ‘caballo negro’. Italia se clasificó a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, para así consolidarse como una de las grandes ‘sorpresas’. En un grupo en el que Estados Unidos y México se perfilaban a ser los líderes, la novena europea no solo pasó en primer lugar del sector, sino que venció tanto a los estadounidenses como a los mexicanos.

Sin embargo, esta campanada viene respaldada de una gran cantidad de peloteros en Grandes Ligas y un roster importante.

ITALIA VS MÉXICO | AP

Roster de MLB

De entrada, el roster de 30 peloteros que Italia conformó para la justa está repleto de individualidades con experiencia en Grandes Ligas. De todos los convocados, únicamente cuatro no han jugado en MLB. Incluso, 25 de estos tuvieron al menos un juego de actividad en la última temporada en 2025, con lo que superan ampliamente a la novena mexicana en este rubro.

Renzo Martini (tercera base), así como los pitchers Dylan Delucia, Gabriele Quattrini y Claudio Scott fueron los únicos convocados que no están en Grandes Ligas ni en menores. Incluso, con respecto al último Clásico Mundial de Beisbol, Italia solo repitió a cinco peloteros, con lo que mostró una renovación total en su roster de una edición a otra.

Ya en este Clásico Mundial de Beisbol, en Italia sabían que los partidos clave eran ante Estados Unidos y México. Por lo tanto, sus mejores pitchers abridores quedaron reservados para estos encuentros. Michael Lorenzen fue el encargado de subir de inicio a la lomita ante los estadounidenses, mientras que Aaron Nola hizo lo respectivo ante los mexicanos.

Michael Lorenzen, quien estará con los Rockies este 2026, tiene una experiencia de 11 temporadas en Grandes Ligas. Incluso, este pitcher de 34 años fue relevista de 2016 a 2021. Sin embargo, para 2022 pasó a ser parte de la rotación de los equipos en los que ha estado (Reds, Angels, Tigers, Phillies, Rangers y Royals).

Michael Lorenzen cuenta con amplia experiencia en la MLB | AP

El otro de sus abridores estelares es Aaron Nola, quien dominó a México al blanquearlos en cinco entradas. Sin embargo, esta actuación de ‘as’ no es sorpresa, pues en toda su carrera con Philadelphia ha demostrado ser un lanzador de élite. Desde 2015, el lanzador diestro ha estado con Phillies, equipo con el que tiene un contrato vigente de siete años y 172 millones de dólares hasta 2030.

En 11 años en MLB, Aaron tiene 285 aperturas con una efectividad de 3.83. Junto con Zack Wheeler, ambos han formado una dupla de abridores importantes en Grandes Ligas, más allá de que su 2025 no fue su mejor año. Sin embargo, en momentos de postemporada también ha mostrado grandes cualidades, específicamente en la de 2023 en la que en cuatro aperturas ganó tres, con una ERA de 2.35.

Aaron Nola, pitcher de Italia, brilló en su actuación ante México | AP

En cuanto a la ofensiva, su hombre más reconocido y por ende su capitán es Vinnie Pasquantino, un primera base de 28 años que en sus cuatro años en Grandes Ligas se ha destacado con el guante, consolidándose en el Top 5 de los mejores fildeadores en esta posición desde el año en que debutó.

Con el madero, Vinnie recién tuvo su mejor temporada en 2025. En 160 juegos de campaña regular con los Royals, el primera base pegó 32 cuadrangulares, y remolcó 113 carreras, récords personales en ambos rubros en un mismo año.

Pasquantino fue la gran figura de Italia en el partido ante México | AP