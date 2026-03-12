Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS

“Quiero agradecer a Oscar por la dedicación, el liderazgo y el profesionalismo que aportó a nuestro club. Nos entregó uno de los momentos más significativos en la historia de Orlando City con la Lamar Hunt Open Cup de 2022 y ayudó a establecer la base competitiva que nos ha impulsado hacia adelante, destacada por nuestra racha vigente, récord del club, de seis clasificaciones consecutivas a los playoffs, que actualmente es la más larga en la MLS”, manifestó en un comunicado Ricardo Moreira, gerente general y director deportivo de Orlando.