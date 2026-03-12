Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS

Oscar Pareja con Orlando City I AP
Associated Press (AP) 20:45 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de los leones se quedó sin técnico tras caer 0-5 ante New York City

Orlando City y el entrenador colombiano Oscar Pareja acordaron separarse apenas tres partidos después de iniciada la temporada de la Major League Soccer.

Derrota de Orlando City ante Inter de Miami en la MLS I AP

Orlando City viene de una derrota el sábado por 5-0 ante New York City FC, la tercera caída consecutiva del equipo.

Pareja asumió como entrenador de Orlando antes de la temporada 2020. El equipo llegó a los playoffs en cada año de su gestión y alcanzó las semifinales en 2024.

Orlando City desplegó un Tifo en el partido ante Inter Miami | X @OrlandoCitySC
Orlando City desplegó un Tifo en el partido ante Inter Miami | X @OrlandoCitySC

El asistente Martín Perelman asumirá como entrenador interino

“Quiero agradecer a Oscar por la dedicación, el liderazgo y el profesionalismo que aportó a nuestro club. Nos entregó uno de los momentos más significativos en la historia de Orlando City con la Lamar Hunt Open Cup de 2022 y ayudó a establecer la base competitiva que nos ha impulsado hacia adelante, destacada por nuestra racha vigente, récord del club, de seis clasificaciones consecutivas a los playoffs, que actualmente es la más larga en la MLS”, manifestó en un comunicado Ricardo Moreira, gerente general y director deportivo de Orlando.
Orlando City en entrenamientos I X:@OrlandoCitySC

Pareja tuvo etapas previas como entrenador con FC Dallas y Colorado Rapids, así como con Tijuana de la Liga MX. Concluye su etapa en Orlando con un registro de 103-72-66 al mando.

“Juntos, compartimos momentos que se quedarán conmigo para siempre. Si bien es el momento adecuado para que tanto el Club como yo tomemos nuevos rumbos, me voy orgulloso del trabajo que hicimos y con un profundo agradecimiento a las personas que lo hicieron posible”, indicó Pareja sobre su tiempo en Orlando.
Últimos videos
Lo Último
20:51 Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
20:45 Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
20:44 Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
20:30 Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
20:24 ¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México
20:20 ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
20:08 Rodrigo Aguirre sin presión por falta de gol: “No es algo que me quite el sueño”
20:05 ¿Checo Pérez en el Top 10? La Fórmula 1 reveló el power ranking del Gran Premio de Australia
19:47 ¡Otro fracaso! Martín Anselmi y Botafogo se quedan fuera de la Copa Libertadores
19:29 Guardiola avienta la toalla y acepta que tienen 'pocas posibilidades' de remontar
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Thibaut Courtois habló sobre la salida de Xabi Alonso | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
Futbol
11/03/2026
Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
Contra
11/03/2026
Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Contra
11/03/2026
Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Beisbol
11/03/2026
¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México
ITALIA VS MÉXICO | AP
Beisbol
11/03/2026
¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol