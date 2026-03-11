Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos

No van a la Copa del Mundo. Luego de semanas de especulación a raíz del estallido de la guerra en la región de Asia Occidental, el ministro de defensa de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección varonil no viajará a la justa del torneo de la FIFA en verano. "Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo", afirmó en una entrevista televisiva.

Donyamali refirió puntualmente al gobierno de Donald Trump y a la ofensiva de Estados Unidos, en conjunto con Israel, que tuvo como consecuencia el deceso del líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí el pasado 28 de febrero. "Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", reiteró.

Teherán, Irán, bajo ataque de Israel | AP

En ese mismo tenor, refirió a la Copa Asiática Femenina, tras la cual seis jugadoras de la Selección de Irán recibieron visado humanitario en Australia, como medida de protección luego de que hicieron gestos de protestas durante sus partidos. "¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?", señaló el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj.

Infantino insiste en que Trump le dará la bienvenida a Irán

Desde noviembre del año pasado, el gobierno estadounidense avisó que no les concedería visados a los aficionados iraníes. No obstante, la postura oficial con el equipo de futbol siempre fue de apertura, misma que por ahora mantiene el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien afirmó que los Príncipes de Persia serán bienvenidos en el torneo de verano.

Jugadoras de la Selección de Irán previo a la Copa Asiática Femenina | AP

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el directivo italiano compartió que se reunió con Trump "para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA y de la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días. También hablamos sobre la actual situación en Irán (...). Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos".

Desde que Estados Unidos mandó su ofensiva contra Irán, la FIFA se ha mantenido ajena a los problemas políticos y, al contrario, Infantino ha insistido que se necesita el Mundial 2026 para "unir a la gente ahora más que nunca". Su postura, sin embargo, contrasta con la adoptada en 2022, cuando en cuatro días se tomó la determinación de expulsar a Rusia de sus competencias por la invasión a Ucrania.

Donald Trump se coloca su medalla del Premio de la Paz de la FIFA junto a Infantino | AP

Otro proceso mundialista con tensión política para Irán

Incluso si la Selección de Irán sí asiste al Mundial 2026, lo hará en medio de mucha tensión política, ya que todos sus partidos en el Grupo G (Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda) están programados para jugarse en Estados Unidos. No obstante, no sería la primera ocasión que los Príncipes de Persia enfrenten una Copa del Mundo con su país sumido en problemas políticos.