Futbol

A 92 días del Mundial: Adidas se convirtió en patrocinador oficial de los balones en México 1970, con Telstar

Inauguración de Méxcio 1970 I MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 01:00 - 11 marzo 2026
La marca alemana se consolidó como una parte fundamental dentro de las Copas del Mundo cada cuatro años

Desde que la gente crece y se envuelve en el mundo del futbol se enamora de dos cosas: el que será su equipo favorito y la Copa del Mundo. La última siempre llega con un significado especial, antes de los 14 años se vuelve eterna la espera y después de los 15 estos momentos parecen llegar cada vez más rápido. Un Mundial no sólo representa días llenos de futbol sino que llega con ‘extras’ especiales, uno de ellos la ‘emoción’ de conocer el balón que rodará en la fiesta del verano

Balón Telstar en la Copa del Mundo México 1970 I MEXSPORT

¿Cómo nace la tradición del balón del Mundial?

La esferica, la bola, la ‘caprichosa’, la número cinco. El balón dentro del futbol ha recibido muchos nombres, a veces es odiado, otras veces amado, pero jamás será despreciado por los amantes del futbol y hasta hace unos años también por los coleccionistas.

En un evento tan grande como una Copa del Mundo el balón no puede pasar desapercibido, debe ser uno de los protagonistas no solo en el juego sino en lo estético, como una esfera roja en un árbol de navidad, este debe sobresalir. Sin embargo, esto no era así años atrás, fue hasta el Mundial de México 1970 que la tradición de adornar una bola tomó comienzo. 

Selección Mexcana en el Mundial de México 1970 I MEXSPORT

En 1970 la marca alemana, Adidas, lanzó una campaña de innovación y tecnología en el deporte,la campaña llamó la atención de la FIFA que ya se encontraba buscando dar un salto de calidad en sus balones, esto con el fin de dar una mejor penetración durante los juegos del Mundial. 

Esto sucedió ya que gracias al crecimiento del juego y con una mayor visualización durante  las transmisiones de los partidos, la cálida tenía que mejorar hasta en lo estético, esto debido a que el balón que antes estaba hecho de cuero marrón, era difícil de ver en la tele y hacía difícil ver el partido. 

Finalmente tras cerrar un par de negocios Adidas fue elegida como la marca que crearía el primer balón consistente y que elevó el rendimiento de los jugador, naciendo así el Telstar México 1970.

El balón sobresale por su diseño blanco, distinto a lo que se tenia acostumbrado, además de pintar detalles de color negro, dejando una estetica llamativa para la epoca, aunado a la téncoclgia que había dentro del balón, misma que fue evolcionanado a lo largo de las décadas. 

Adidas Telstar de México 1970 I MEXSPORT

Adidas y el Mundial

Desde la creación del Telstar, la marca alemana fue la encargada de vestir a la número cinco por el resto de los mundiales. Con el pasar de los años los diseños fueron evolucionando, ya en el nuevo milenio la tradición de usar los colores y diseños característicos del país anfitrión se convirtió en un sello de garantía en cada pelota que acompañaba a las naciones en la fiesta más grande del futbol, siendo la más reciente la pelota Trionada, la cual acompañará a México, Estados Unidos y Canadá en su Mundial del 2026.

El primer Mundial en México fue en 1970 | MEXSPORT
A 92 días del Mundial: Adidas se convirtió en patrocinador oficial de los balones en México 1970, con Telstar
A 92 días del Mundial: Adidas se convirtió en patrocinador oficial de los balones en México 1970, con Telstar
