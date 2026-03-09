A 94 días: Antonio Carbajal, el primer futbolista de la historia en jugar cinco Copas del Mundo

En el futbol moderno, jugar cinco Copas del Mundo parece una meta alcanzable para las grandes figuras, pero hubo un tiempo en que eso era una hazaña impensable. El primero en lograrlo no fue un europeo ni un sudamericano de renombre, sino un mexicano, Antonio Carbajal (1929-2023). Conocido popularmente como "La Tota", este guardameta legendario rompió todos los esquemas de longevidad en una época donde las carreras de los futbolistas eran mucho más cortas que las de hoy.

Antonio Carbajal, leyenda del futbol mexicano | MEXSPORT

DE BRASIL 1950 A INGLATERRA 1966

La historia de Carbajal con la Selección Mexicana comenzó de forma explosiva. Nacido el 7 de junio de 1929, debutó profesionalmente en 1948 con el Real Club España. Tan solo dos años después, ya estaba bajo los tres palos del Tri en Brasil 1950. Su primer partido internacional no pudo tener un escenario más imponente: el estadio Maracaná, enfrentando al anfitrión en el partido inaugural del torneo. Aquel fue el inicio de una trayectoria que lo mantendría en la élite durante casi dos décadas.

Lo que hizo Antonio Carbajal fue un hecho sin precedentes. Mientras que la mayoría de los jugadores de su generación se retiraban a una edad temprana, el arquero mexicano se mantuvo vigente para participar en cinco ediciones mundialistas consecutivas: Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 y, finalmente, Inglaterra 1966. En cada una de estas citas mundialistas, Carbajal tuvo participación activa, ganándose a pulso el histórico apodo de "El Cinco Copas".

Su récord se mantuvo intacto y solitario durante 32 años, hasta que el alemán Lothar Matthäus logró igualarlo en Francia 1998. Con el tiempo, otros nombres se sumaron a esta selecta lista, incluyendo a leyendas internacionales como Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, así como a sus compatriotas Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. Sin embargo, el mérito de Carbajal reside en haber sido el pionero absoluto en una era de campos de lodo y balones de cuero pesado.

Antonio Carbajal jugó cinco Mundiales | MEXSPORT

POR SIEMPRE, "EL CINCO COPAS"

Hoy, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y México como coanfitrión, el récord de la "Tota" está cerca de ser superado. Figuras como Messi, Cristiano Ronaldo y el propio Guillermo Ochoa tienen la oportunidad de convertirse en los primeros jugadores en la historia en participar seis mundiales. Sería un hito impresionante que dejaría atrás la marca establecida por el arquero mexicano hace ya casi 60 años.

A pesar de que las nuevas generaciones puedan alcanzar la sexta estrella, el legado de Antonio Carbajal permanecerá como el cimiento de esta historia. Él fue el primero en demostrar que la constancia y el orgullo de representar a México podían vencer al tiempo. Su nombre siempre ocupará la primera página en los libros de récords, recordándonos que antes de los lujos y la tecnología del futbol actual, hubo un portero que voló en cinco mundiales distintos. Descanse en paz, Antonio Carbajal, por siempre, "El Cinco Copas"