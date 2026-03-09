Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Carlos Reinoso, leyenda del América, celebra su cumpleaños número 81

Carlos Reinoso fue el primero en ser campeón como jugador y entrenador | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 11:35 - 09 marzo 2026
El exjugador compartió una fotografía por medio de sus redes sociales

Carlos Reinoso, una de las máximas leyendas del CF América, se encuentra de manteles largos; el exjugador y ahora comentarista de TUDN cumplió 81 años de vida este 9 de marzo.

Carlos Reinoso es histórico del América, al cosechar títulos como jugador y como técnico. FOTO: ARCHIVO RÉCORD

La carrera de Carlos Reinoso fue parte de una era importantísima en la historia del Club América. La etapa del chileno en el club de Coapa comenzó en el año de 1970 cuando 'El Maetro' debutó con los azulcremas.

Carlos Reinoso como entrenador de Tiburones Rojos de Veracruz| MEXSPORT

Durante ese partido que fue en contra del Atlante finalizó en un empate 1-1 donde el chileno se fue sin anotar, el recién llegado del Audax Italiano jugó los 90 minutos del partido, pero ese solo sería el inicio de la leyenda azulcrema.

'El Maetro' fue una pieza fundamental de uno de los éxitos históricos y más recordados del club que fue cuando ganaron la Copa Interamericana de 1978 contra el conjunto argentino de Boca Juniors. Su anotación fue un zurdazo de tiro libre que dejó a todos boquiabiertos.

Carlos Reinoso hace unos años celebrando su cumpleaños 70 | DANIEL GÁMEZ

Sus títulos con América hablan por si solos ya que consiguió el Campeonato de Liga en las temporadas 1970-71 y 1975-76 con una Copa de México en la temporada 1973-74, coronando su carrera con un título de Campeón de Campeones en la temporada 1975-76 misma en donde consiguió el título de Liga.

Junto con Enrique Borja forjaron una de las suplas más letales del futbol mexicano, con una delantera americanista arrasante y que definía con frialdad frente al arco rival, la velocidad y esa zurda poderosa caracterizaban al chileno.

La foto que subió Carlos Reinoso en su cumpleaños 81

Carlos Reinoso compartió una foto en sus redes sociales junto a su hijo Carlos, y sus dos nietos Emiliano y José Carlos, el chileno aparece portando una playera del Club América al que le dio grandes glorias.

