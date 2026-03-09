Roger Staubach: el verdadero Capitán América

Histórico. Simplemente eso es todo lo que se puede decir de un hombre como Roger Staubach, pero su figura es tan grande e imponente que hasta una nota le queda corta. El Capitán América no sólo cambió la NFL, sino que se volvió en una insignia de los Dallas Cowboys, junto al excelso Tom Landry.

El reclutamiento de Staubach fue singular, pues cuando todos los jugadores son seleccionados entre los 22 y 23 años, el Capitán América llegó a la NFL con 27 años. Roger tuvo que cumplir con su Servicio Militar, pues al ser un egresado de la Armada, el mariscal de campo estuvo cinco años fuera de la actividad.

Cuando el futbol profesional de Estados Unidos contaba con dos ligas (la NFL y la AFL), Roger Staubach fue reclutado por dos equipos de dichas ligas. Por parte de la American Football League, los Kansas City Chiefs lo seleccionaron en la posición 16; mientras que los Cowboys en la décima. ¿Por qué se decantó por los Vaqueros? Sencillo: El Equipo de América tuvo la paciencia de esperar esos cinco años.

Roger Staubach en la Armada | AP

De suplente a titular con los Cowboys

La historia de Staubach está llena de esas historias sorprendentes. La Armada no era su primera opción, era la tercera. El miembro del Salón de la Fama quería ser parte de Notre Dame o de Purdue, pero fue esa última elección quien le llenó el ojo y terminó por representar.

Eso sí, El Capitán América estuvo cerca de no formar parte de la Universidad de la Armada, pues el histórico mariscal de campo sufre de daltonismo. Esa particularidad lo pudo dejar fuera de competir al gran nivel universitario, pero dicho problema no fue percibido en su examen médico de admisión.

El sueño de Staubach con los Cowboys quedó materializado en 1969, mismo año en que Dallas llegó al Super Bowl V. Sin embargo, Staubach era el suplente de Craig Morton, quien tuvo una actuación discreta en aquel Juego Grande ante los Baltimore Colts.

Roger Staubach con los Dallas Cowboys | AP

Después de esa derrota, Tom Landry tomó la decisión que cambió para siempre la historia de los Dallas Cowboys, sentar a Morton y poner de titular a Staubach. El resultado fue inmediato, pues La Estrella Solitaria ganó su primer Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl VI ante los Miami Dolphins, aunque siempre quedará en el recuerdo un error de los oficiales el año anterior.

En el turno de consagración de Craig Morton, en el Super Bowl V, quedó marcado por un error de los oficiales. Un balón suelto del ese entonces novato Duane Thomas, le quitó las oportunidades a los Vaqueros de ganar dicho partido.

Cowboys, el Equipo de América gracias a Roger Staubach | AP

¿Cómo fue el desempeño de Roger Staubach con los Dallas Cowboys?

Además del Super VI, Roger Staubach jugó tres Juegos Grandes más; solamente ganó dos anillos en su carrera. Su primera victoria fue la antes mencionada ante los Dolphins, mientras que la segunda fue ante los Denver Broncos. Sin embargo, El Capitán América encontró en la Cortina de Acero -de los Pittsburgh Steelers- de los setentas al equipo que logró impedir su suero de súpersoldado.

Pese a esas dos derrotas, hay un juego en particular que magnifica al mito que fue Roger Staubach, y lo que le valió ser recordado como Capitán Regreso. El 16 diciembre de 1979, en su última temporada, el mariscal de campo guió al Equipo de América a una remontada histórica en los últimos cuatro minutos, con un resultado adverso de 34-21.