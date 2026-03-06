Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Fallece Bob Harlan, legendario expresidente de los Green Bay Packers

Bob Harlan, expresidente de los Green Bay Packers | AP
Emiliano Arias Pacheco 17:11 - 06 marzo 2026
La noticia se dio a conocer hace más de un día, pero es importante recordar el legado en una histórica franquicia

La NFL y los Green Bay Packers anunciaron hace unas horas el sensible fallecimiento de Bob Harlan, el legendario expresidente y ejecutivo de la franquicia de Wisconsin. Sin embargo, el legado de Harlan va más allá de una oficina y un traje, sino que fue el hombre que devolvió a la cima a los Empacadores.

Bob Harlan llegó a la mejor liga del mundo y a la franquicia de los Packers en 1971, pero fue en 1989 cuando fue elegido presidente y ejecutivo. Su legado comenzó a dar frutos en la década de los noventas, cuando contrató al legendario gerente general, Ron Wolf.

Bob Harlan, expresidente de los Green Bay Packers | AP

Wolf fue una de las piezas principales en el esquema de los Packers para encumbrar a un equipo que marcó época. El general manager tuvo un ojo clínico impresionante, por lo que logró adquirir a jugadores de la envergadura de Brett Favre y Reggie White vía canje; además de jugadores de Draft como Robert Brooks y Earl Dotson.

Además, el gerente general también trajo a la NFL a Mike Holmgren como entrenador en jefe, lo que después culminó en el adiós de una sequía. Los Green Bay Packers volvieron a ganar un trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl XXXI, cuando derrotaron a los New England Patriots 35-21; con esa victoria se rompió una malaria de 29 años.

Bob Harlan, expresidente de los Green Bay Packers | AP

La despedida de Bob Harlan

Los Green Bay Packers despidieron de manera sentida a Bob Harlan por medio de un comunicado en sus redes sociales, en el que destacaron su valía como presidente de la franquicia más ganadora de la NFL.

"La familia de los Packers se entristeció al enterarse del fallecimiento de Bob Harlan. Bob fue un líder visionario cuyo impacto en la franquicia fue transformador. Desde su inspirada contratación de Ron Wolf para cambiar el rumbo del equipo en el campo, hasta su incansable trabajo para remodelar el Lambeau Field, Bob devolvió a los Packers a la excelencia competitiva durante su gestión y ayudó a garantizar que nuestra singular y preciada franquicia insignia de la NFL estuviera sobre bases sólidas para un éxito generacional sostenido", comentó Ed Policiy, actual presidente de los de Wisconsin.

¿Qué más hizo legendario a Bob Harlan con los Green Packers?

Además de romper con esa sequía en la década de los noventas, Bob Harlan fue importante para la remodelación de Lambeau Field en 2003. Con un costo aproximado de 295 millones de dólares, el legendario expresidente fue factor clave en estabilizar económicamente a los Packers.

Bob Harlan, expresidente de los Green Bay Packers | AP
Etiquetas relacionadas:
NFL
