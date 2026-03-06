Verificación de edad requerida
Las Vegas Raiders liberan al Quarterback Geno Smith para dejarle entrada a Fernando Mendoza
Una nueva temporada va a comenzar a mediados de año y varios equipos se preparan para encarar el torneo con sus mejores cartas. Las Vegas Raiders esperan un intercambio y de no ser así dejan como agente libre a Geno Smith.
De acuerdo con información de ESPN y reportes de Adam Schefter, si no existe un acuerdo por Smith máximo el 11 de marzo, el mariscal de campo queda fuera del equipo, esperando darle entrada a Fernando Mendoza.
El actual mariscal de campo de Indiana Hoosiers podría tener el terreno preparado para llegar a un equipo de NFL, aunque todo depende de si se da o no dicho intercambio. Mendoza tuvo una temporada de ensueño con actual equipo guiándolos a un campeonato nacional.
Se le ha comparado con actuales mariscales de campo como Trevor Lawrence, Bryce Young, Caleb Williams y Drake Maye, este último llevó a New England Patriots a un Super Bowl después de tres temporadas.
¿Cuá fue el mayor logro de Fernando Mendoza?
La historia de Fernando Mendoza es digna de compartir, a sus 22 años ya hizo Campeón Nacional de Futbol Universitario a Hoosiers de Indiana como su quarterback principal. Ahora está a nada de llegar a un equipo de NFL