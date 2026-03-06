Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Las Vegas Raiders liberan al Quarterback Geno Smith para dejarle entrada a Fernando Mendoza

Geno Smith puede salir de Raiders | AP
Jorge Armando Hernández 13:34 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
A falta de que se lleve a cabo un intercambio, Raiders tiene todo listo para dejar libre al Quarterback del conjunto de Las Vegas

Una nueva temporada va a comenzar a mediados de año y varios equipos se preparan para encarar el torneo con sus mejores cartas. Las Vegas Raiders esperan un intercambio y de no ser así dejan como agente libre a Geno Smith.

Fernando Mendoza | AP

De acuerdo con información de ESPN y reportes de Adam Schefter, si no existe un acuerdo por Smith máximo el 11 de marzo, el mariscal de campo queda fuera del equipo, esperando darle entrada a Fernando Mendoza.

 undefined

El actual mariscal de campo de Indiana Hoosiers podría tener el terreno preparado para llegar a un equipo de NFL, aunque todo depende de si se da o no dicho intercambio. Mendoza tuvo una temporada de ensueño con actual equipo guiándolos a un campeonato nacional.

Se le ha comparado con actuales mariscales de campo como Trevor Lawrence, Bryce Young, Caleb Williams y Drake Maye, este último llevó a New England Patriots a un Super Bowl después de tres temporadas.

¿Cuá fue el mayor logro de Fernando Mendoza?
Fernando Mendoza en el Campeonato Nacional con Indiana | AP

La historia de Fernando Mendoza es digna de compartir, a sus 22 años ya hizo Campeón Nacional de Futbol Universitario a Hoosiers de Indiana como su quarterback principal. Ahora está a nada de llegar a un equipo de NFL

Últimos videos
Lo Último
16:28 Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
16:20 ¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
16:17 ¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
16:03 Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
15:57 ¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
15:52 MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
15:39 Clásico Mundial de Béisbol: ¿Dónde ver México vs. Brasil? Fecha, hora y transmisión
15:38 F1 TV estrena nuevas voces y transmisión en español
15:32 Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
15:29 Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
06/03/2026
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
Contra
06/03/2026
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Box
06/03/2026
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Futbol
06/03/2026
Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
Futbol
06/03/2026
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
Futbol
06/03/2026
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?