¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid

Real Madrid sacó un triunfo de último minuto, de Balaídos, sobre el Celta de Vigo en el inicio de la J27 de LaLiga; sin embargo, tuvo su dosis de polémico en la agonía del juego que terminó por derivar el gol ganador de Federico Valverde debido al señalamiento de una presunta falta de Manuel Ángel Morán quien robó el esférico instantes antes de la anotación.

Tras la revisión de las imágenes se pudo determinar que la barrida del canterano del Real Madrid fue totalmente limpia sobre su adversario en el que incluso el elemento madrileño recibió un punterazo en el pie, descartando cualquier falta del merengue.

Dicha jugada fue la que orquestó a la postre la definición del uruguayo, sobre el agregado para decretar la victoria del conjunto de Álvaro Arbeloa, con un derechazo que al codo de Marcos Alonso para cambiar la trayectoria y batir a Radu quien no pudo evitar la caída de su marco.

La barrida de Manuel Ángel Morán ante Celta de Vigo l CAPTURA

¿Cómo fue el partido?

Las emociones no faltaron desde el principio del mismo, pues antes de su compromiso en Champions League ante Manchester City, Real Madrid buscaba quedarse con más tranquilidad a solo un punto de Barcelona en la cima de la clasificación.

Fue apenas al minuto 11, cuando tras un tiro de esquina en favor de la causa merengue, Aurelien Tchouameni remató dentro del área para meter un gran gol con el cual los dirigidos por Álvaro Arbeloa tomaban la ventaja apenas en el primer cuarto del tiempo regular, misma con la que se mantenían a solo una unidad de su acérrimo rival.

Tchouameni festejando el gol que adelantaba a Real Madrid | AP

El empate llegaría en un contragolpe por parte de los locales, mismo en el que Trent Alexander-Arnold no defendió de buena manera, permitiendo que en el centro por la banda de la izquierda llegara completamente solo Borja Iglesias para rematar y vencer al portero belga Thibaut Courtois.

Vini Jr. volvió a ser el jugador que 'enciende' a la afición, pues al menos en un par de jugadas, los fanáticos del Celta se metieron con él, desatando su risa. El gol de la victoria llegó de manera más que agónica por parte de Fede Valverde.

Federico Valverde entregó la victoria agónica para su equipo | AP

¿Cómo se encuentra la parte alta de la clasificación?