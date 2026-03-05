Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Real Madrid acelera recuperación de Mbappé para duelo de Champions contra Manchester City

Fernando Hierro recibió un reconocimiento previo al juego de leyendas del Real Madrid y el Barcelona. Fue acompañado por Amaury Vergara.
Axel Fernández
Axel Fernández 11:57 - 05 marzo 2026
Pese al riesgo físico de perder al francés toda la temporada, los merengues aprietan su proceso médico

Los servicios médicos del Real Madrid están en el ojo del huracán y parece que así seguirá en los próximos días. De acuerdo con información de medios europeos, el conjunto merengue trabaja a contrarreloj para que Kylian Mbappé esté listo para los Octavos de Final de la Champions League.

Mbappé durante el partido de Real Madrid contra Osasuna en LaLiga | AP
Mbappé durante el partido de Real Madrid contra Osasuna en LaLiga | AP

¿Qué pasa con el Mbappé y el Real Madrid?

El próximo miércoles 11 de marzo, el Madrid y el Manchester City se enfrentarán en la Ida de los Octavos de Final de la Champions League.

Este encuentro es de vital importancia para el equipo blanco, que mantiene sus aspiraciones en la competición europea y en LaLiga, en la que se encuentra a cuatro puntos del líder, el Barcelona.

La preocupación se instaló en la directiva madridista tras confirmarse que Mbappé sufrió un esguince de rodilla, con riesgo de ruptura total. Sin embargo, la esperanza de verlo en el campo para el trascendental choque europeo no se ha perdido.

Mbappé, carrera contra el tiempo

Informes recientes desde España indican que el atacante francés está poniendo todo su empeño para llegar a tiempo al primer asalto contra el equipo de Pep Guardiola. Según el diario Marca, "en el Real Madrid no descartan que Álvaro Arbeloa pueda contar con Kylian".

Aunque la incertidumbre rodea la situación del delantero, en el club confían en que su dedicación dé frutos. Mbappé se encuentra actualmente en Francia, inmerso en un intenso programa de recuperación. Se espera que regrese a Madrid este viernes para continuar con su tratamiento, descartando por completo su participación en el partido de Liga contra el Celta de Vigo.

Álvaro Arbeloa en partido del Real Madrid l AP

"Se trata de monitorear al jugador día a día. Hay días mejores y peores, pero la dinámica de las últimas jornadas, desde que Kylian fue a recuperarse a Francia, es positiva.

"A ello hay que sumar la voluntad del jugador, que no es otra que poder ayudar a su equipo en el partido de Champions del próximo miércoles en el Bernabéu. Una posibilidad que en el Madrid no descartan", detalla el reporte del periódico español.

Mbappé en partido ante el Osasuna en 2026 | AP
Mbappé en partido ante el Osasuna en 2026 | AP
