Contra

CNDH exhibe a Fiscalía de Jalisco por caso Rancho Izaguirre: acusa pérdida y alteración de evidencias

El organismo también detectó problemas en la preservación del inmueble y en el resguardo de evidencias relacionadas con posibles delitos./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:05 - 05 marzo 2026
La CNDH advirtió que algunas evidencias pudieron haberse perdido o incluso alterado, lo que complica el esclarecimiento de los hechos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló irregularidades en la investigación realizada por autoridades de Jalisco en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, tras detectar fallas en el manejo y procesamiento de evidencias relacionadas con el caso.

En un comunicado emitido el 5 de marzo de 2026, el organismo informó que dirigió la Recomendación 11/2026 a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), luego de acreditar que durante las diligencias no se realizaron adecuadamente varios procedimientos técnicos necesarios para preservar los indicios encontrados en el lugar.

El organismo señaló omisiones de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el manejo de evidencias./ AP

De acuerdo con la CNDH, las autoridades estatales no aseguraron ni procesaron correctamente diversas evidencias, lo que derivó en afectaciones a los derechos humanos relacionados con la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.

La Comisión explicó que el caso fue atraído por el organismo en marzo de 2025, cuando personal acudió al rancho para realizar observaciones y reconocimiento del sitio, el cual previamente había sido asegurado por la Fiscalía estatal tras una intervención relacionada con hechos delictivos.

Entre las irregularidades detectadas, la CNDH señaló que no se realizaron dictámenes periciales completos sobre algunos vehículos localizados en el predio./ AP

¿Qué irregularidades detectó la CNDH en el Rancho Izaguirre?

El análisis del expediente permitió identificar que no todos los indicios encontrados en el inmueble fueron procesados de manera adecuada. Según el organismo, algunos objetos localizados durante las inspecciones no fueron asegurados, clasificados ni registrados en los dictámenes correspondientes, lo que afectó el seguimiento de la investigación.

Además, se detectaron fallas en procedimientos clave como la identificación, documentación, embalaje, etiquetado y traslado de evidencias, acciones fundamentales para garantizar la preservación del lugar de los hechos y el correcto análisis pericial.

La Comisión también indicó que no se localizaron dictámenes periciales completos sobre algunos vehículos encontrados en el rancho, e incluso se reportó que tres de ellos fueron sustraídos meses después de las primeras diligencias, lo que evidenció problemas en el resguardo del inmueble.

¿Qué medidas pidió la CNDH a las autoridades de Jalisco?

Ante estas irregularidades, la CNDH solicitó a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa por las violaciones a derechos humanos detectadas en el caso.

Asimismo, pidió actualizar protocolos para el procesamiento técnico de indicios, la preservación de los lugares de investigación y el manejo adecuado de la cadena de custodia, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan en futuras investigaciones.

Según la CNDH, varios indicios encontrados en el Rancho Izaguirre no fueron asegurados ni procesados correctamente durante la investigación./ AP

La Comisión también planteó que se inicien procedimientos administrativos contra servidores públicos involucrados y que se implementen programas de capacitación en materia de derechos humanos y técnicas de investigación.

El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán continúa siendo objeto de revisión por parte de autoridades y organismos de derechos humanos, mientras se busca garantizar que las investigaciones se realicen con apego a la ley y que se esclarezcan los hechos relacionados con el inmueble.

