Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa pública a familia de Carmelita Salinas; no tiene miedo a lo legal

El escándalo se originó por poner en duda las creencias religiosas de la exdiputada / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:35 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La activista aclaró que la referencia a la actriz en el podcast 'Penitencia' fue un error editorial y aseguró que el episodio ya fue corregido

La activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, ofreció una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas luego de la controversia que generó la mención del nombre de la actriz y exdiputada en un episodio del podcast Penitencia.

El caso provocó incomodidad entre los familiares de la recordada intérprete, quienes solicitaron una aclaración al equipo responsable del programa tras la difusión del contenido.

Durante un encuentro con medios, Niño de Rivera reconoció la situación y explicó que el objetivo del pódcast nunca ha sido dañar la reputación de nadie, sino visibilizar historias relacionadas con la violencia en México.

El capítulo de Beto causó mucha polémica por menciar que la actriz sacrificaba niños / Especial

“Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto, una historia sumamente fuerte y dolorosa. Sin embargo, reconozco y siempre lo he hecho, con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron haber hecho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago”.

Ofrece disculpa pública a la familia

Ante la molestia expresada por los allegados de Carmen Salinas, la activista reiteró su postura y ofreció una disculpa directa.

“Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error editorial que tuvo el capítulo”.
Ante la noticia, la familia de la actriz se indignó y analizaron una demanda / Especial

También explicó que, una vez detectado el problema, el equipo decidió retirar temporalmente el episodio para corregirlo y volver a publicarlo.

“El objetivo del pódcast es concientizar a la sociedad respecto a la violencia que vivimos en México y bajo ninguna circunstancia lastimar”.

El episodio fue editado y republicado

Niño de Rivera detalló que el capítulo fue revisado para evitar cualquier interpretación incorrecta y aseguró que el protocolo editorial del programa ha sido reforzado para evitar situaciones similares en el futuro.

Saskia pidió disculpas porque su podcast no va dirigido para ofender a nadie / Especial

Asimismo, afirmó que el testimonio principal del episodio —centrado en la historia de “Beto”— mantiene su valor dentro del proyecto, cuyo enfoque busca abrir espacios de reflexión sobre las infancias y los contextos de violencia en México.

Sobre la posibilidad de enfrentar acciones legales por lo ocurrido, la activista se mostró abierta a atender cualquier proceso.

“Por supuesto que sí. Si hay que atender las cosas desde lo legal, lo atendemos”.

Últimos videos
Lo Último
15:11 ¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
14:46 ¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
14:46 Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
14:43 ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
14:33 F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
14:31 Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
14:29 ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
14:16 8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?
13:54 VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión
13:49 Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Fórmula 1
05/03/2026
¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Contra
05/03/2026
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
Futbol
05/03/2026
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Futbol
05/03/2026
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Línea de meta del Gran Premio de Australia | AP
Fórmula 1
05/03/2026
F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
Futbol
05/03/2026
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal