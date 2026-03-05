Verificación de edad requerida
Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa pública a familia de Carmelita Salinas; no tiene miedo a lo legal
La activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, ofreció una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas luego de la controversia que generó la mención del nombre de la actriz y exdiputada en un episodio del podcast Penitencia.
El caso provocó incomodidad entre los familiares de la recordada intérprete, quienes solicitaron una aclaración al equipo responsable del programa tras la difusión del contenido.
Durante un encuentro con medios, Niño de Rivera reconoció la situación y explicó que el objetivo del pódcast nunca ha sido dañar la reputación de nadie, sino visibilizar historias relacionadas con la violencia en México.
“Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto, una historia sumamente fuerte y dolorosa. Sin embargo, reconozco y siempre lo he hecho, con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron haber hecho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago”.
Ofrece disculpa pública a la familia
Ante la molestia expresada por los allegados de Carmen Salinas, la activista reiteró su postura y ofreció una disculpa directa.
“Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error editorial que tuvo el capítulo”.
También explicó que, una vez detectado el problema, el equipo decidió retirar temporalmente el episodio para corregirlo y volver a publicarlo.
“El objetivo del pódcast es concientizar a la sociedad respecto a la violencia que vivimos en México y bajo ninguna circunstancia lastimar”.
El episodio fue editado y republicado
Niño de Rivera detalló que el capítulo fue revisado para evitar cualquier interpretación incorrecta y aseguró que el protocolo editorial del programa ha sido reforzado para evitar situaciones similares en el futuro.
Asimismo, afirmó que el testimonio principal del episodio —centrado en la historia de “Beto”— mantiene su valor dentro del proyecto, cuyo enfoque busca abrir espacios de reflexión sobre las infancias y los contextos de violencia en México.
Sobre la posibilidad de enfrentar acciones legales por lo ocurrido, la activista se mostró abierta a atender cualquier proceso.
“Por supuesto que sí. Si hay que atender las cosas desde lo legal, lo atendemos”.
