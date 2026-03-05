Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa pública a familia de Carmelita Salinas; no tiene miedo a lo legal

La activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, ofreció una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas luego de la controversia que generó la mención del nombre de la actriz y exdiputada en un episodio del podcast Penitencia.

El caso provocó incomodidad entre los familiares de la recordada intérprete, quienes solicitaron una aclaración al equipo responsable del programa tras la difusión del contenido.

Durante un encuentro con medios, Niño de Rivera reconoció la situación y explicó que el objetivo del pódcast nunca ha sido dañar la reputación de nadie, sino visibilizar historias relacionadas con la violencia en México.

El capítulo de Beto causó mucha polémica por menciar que la actriz sacrificaba niños / Especial

“Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto, una historia sumamente fuerte y dolorosa. Sin embargo, reconozco y siempre lo he hecho, con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron haber hecho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago”.

Ofrece disculpa pública a la familia

Ante la molestia expresada por los allegados de Carmen Salinas, la activista reiteró su postura y ofreció una disculpa directa.

“Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error editorial que tuvo el capítulo”.

Ante la noticia, la familia de la actriz se indignó y analizaron una demanda / Especial

También explicó que, una vez detectado el problema, el equipo decidió retirar temporalmente el episodio para corregirlo y volver a publicarlo.

“El objetivo del pódcast es concientizar a la sociedad respecto a la violencia que vivimos en México y bajo ninguna circunstancia lastimar”.

El episodio fue editado y republicado

Niño de Rivera detalló que el capítulo fue revisado para evitar cualquier interpretación incorrecta y aseguró que el protocolo editorial del programa ha sido reforzado para evitar situaciones similares en el futuro.

Saskia pidió disculpas porque su podcast no va dirigido para ofender a nadie / Especial

Asimismo, afirmó que el testimonio principal del episodio —centrado en la historia de “Beto”— mantiene su valor dentro del proyecto, cuyo enfoque busca abrir espacios de reflexión sobre las infancias y los contextos de violencia en México.

Sobre la posibilidad de enfrentar acciones legales por lo ocurrido, la activista se mostró abierta a atender cualquier proceso.