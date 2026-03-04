Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera

En redes sociales circula el rumo de que el recluso Beto fue encontrado sin vida/YouTube
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:22 - 04 marzo 2026
El episodio con este recluso generó polémica tras haber asegurado que Carmen Salinas hacía rituales satánicos con menores de edad

En las últimas horas volvió a colocarse como tendencia el podcast de Saskia Niño de Rivera, luego de que surgieran reportes en redes sociales que aseguraban que Beto, el recluso entrevistado recientemente en el programa Penitencia, habría sido encontrado muerto en su celda.


El interno generó polémica tras señalar a la actriz Carmen Salinas de supuestamente realizar rituales satánicos con menores de edad.

Penitencia es un podcast de Saskia Niño de Rivera en el que le da voz a reclusos/IG: @saskianino

El episodio que desató la polémica

Penitencia es el podcast de Saskia Niño de Rivera en el que entrevista a reclusos en México que relatan su historia de vida y los delitos que cometieron para terminar en prisión.


Uno de los episodios más recientes llamó la atención cuando Beto, quien cumple una condena de 72 años de cárcel por asesinar a su padrastro, aseguró que trabajó para políticos y famosos sustrayendo menores de edad, los cuales —según su dicho— eran utilizados para sacrificios satánicos.


Durante la entrevista mencionó como ejemplo a la fallecida actriz Carmen Salinas.

A todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, dijo el recluso en el podcast.

Rumores sobre su supuesta muerte

En medio de la polémica, comenzaron a circular en redes sociales videos, notas y comentarios que aseguraban que Beto había sido encontrado sin vida en su celda.


Sin embargo, esas publicaciones no aclaraban la causa de la supuesta muerte ni citaban fuentes oficiales.


Ante la duda, varios usuarios preguntaron a Grok, la inteligencia artificial de la red social X, si era verdad que el recluso había fallecido.

No, no es cierto. No hay reportes ni noticias recientes que indiquen que el reo ‘El Beto’ (del episodio de Penitencia con Saskia Niño de Rivera) haya fallecido. El podcast es de febrero 2026 y él aparece como preso en activo, sin menciones de muerte en fuentes confiables”, respondió la IA en una de sus consultas.
Beto aseguró en el podcast Penitencia que Carmen Salinas hacía rituales satánicos con niños/YouTube

Saskia Niño de Rivera desmiente las versiones

Ante la viralización del rumor, la propia Saskia Niño de Rivera rompió el silencio y aseguró que las versiones sobre la muerte del recluso son fake news.


Incluso explicó que recientemente habló con él en el penal y que se encuentra bien.

Ayer estuvimos platicando con Beto ahí en el penal, está muy contento, le han estado compartiendo todos los mensajes, los comentarios que le han puesto, está muy agradecido, conmovido con todos los actos de amor (…) vamos a lanzar una campaña para toda la gente que está escribiendo y lo quiera ayudar, a través de una campaña transparente, vamos a documentar la ayuda que le llega”, comentó Saskia en una historia de Instagram.
Saskia desmintió la muerte sobre la supuesta muerte de Beto/IG: @saskianino

El episodio sigue siendo viral

A pesar de que el episodio fue editado tras la polémica —eliminando la parte donde se menciona a Carmen Salinas— y vuelto a subir a diferentes plataformas, el capítulo continúa generando interés.

En apenas ocho días, acumula 13 millones de visualizaciones, solo en YouTube.

