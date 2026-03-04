Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas

El mundo artístico en México está de luto tras confirmarse la muerte de la actriz Ana Luisa Peluffo, a los 96 años de edad.

La intérprete fue una de las figuras de la Época de Oro del cine mexicano y también tuvo una destacada carrera en telenovelas, además de hacer historia al protagonizar el primer desnudo artístico en el cine nacional.

Mediante un comunicado la familia de la actriz dio a conocer su muerte

Confirman su fallecimiento a los 96 años

Mediante un comunicado, la familia de Ana Luisa Peluffo dio a conocer la noticia y confirmó que falleció este miércoles 4 de marzo en su rancho de Tepatitlán, Jalisco, rodeada de sus seres queridos.

“Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo”, se lee en el comunicado.

También se informó que, como fue su voluntad, los servicios funerarios se realizarán de manera privada.

Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía (…) solicitamos comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado histórico”, concluye el mensaje.

Ana Luisa Peluffo fue una de las actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano/IG: @analuisa.peluffo

Una carrera que marcó historia en el cine mexicano

Además de actriz, Ana Luisa Peluffo fue bailarina acuática y pintora.

Debutó en la pantalla grande en 1948 con la película estadounidense Tarzan and the Mermaids.

Un año después participó en el cine mexicano con La venenosa.

Es recordada históricamente por protagonizar el primer desnudo frontal en el cine comercial mexicano en la película La fuerza del deseo (1955).

A lo largo de su carrera participó en más de 200 producciones entre cine, televisión y teatro.

Con profunda tristeza despedimos a Ana Luisa Peluffo,

actriz de la Época de Oro del cine mexicano.



Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias

a su familia, amigos y seres queridos.



Su legado y talento vivirán por siempre

en la memoria del público. 🕊️https://t.co/zFw7nxO3OA pic.twitter.com/LThKWOV4ys — Ventaneando (@VentaneandoUno) March 4, 2026