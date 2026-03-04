Verificación de edad requerida
Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas
El mundo artístico en México está de luto tras confirmarse la muerte de la actriz Ana Luisa Peluffo, a los 96 años de edad.
La intérprete fue una de las figuras de la Época de Oro del cine mexicano y también tuvo una destacada carrera en telenovelas, además de hacer historia al protagonizar el primer desnudo artístico en el cine nacional.
Confirman su fallecimiento a los 96 años
Mediante un comunicado, la familia de Ana Luisa Peluffo dio a conocer la noticia y confirmó que falleció este miércoles 4 de marzo en su rancho de Tepatitlán, Jalisco, rodeada de sus seres queridos.
“Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo”, se lee en el comunicado.
También se informó que, como fue su voluntad, los servicios funerarios se realizarán de manera privada.
Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía (…) solicitamos comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado histórico”, concluye el mensaje.
Una carrera que marcó historia en el cine mexicano
Además de actriz, Ana Luisa Peluffo fue bailarina acuática y pintora.
Debutó en la pantalla grande en 1948 con la película estadounidense Tarzan and the Mermaids.
Un año después participó en el cine mexicano con La venenosa.
Es recordada históricamente por protagonizar el primer desnudo frontal en el cine comercial mexicano en la película La fuerza del deseo (1955).
A lo largo de su carrera participó en más de 200 producciones entre cine, televisión y teatro.
Con profunda tristeza despedimos a Ana Luisa Peluffo,— Ventaneando (@VentaneandoUno) March 4, 2026
actriz de la Época de Oro del cine mexicano.
Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias
a su familia, amigos y seres queridos.
Su legado y talento vivirán por siempre
en la memoria del público. 🕊️https://t.co/zFw7nxO3OA pic.twitter.com/LThKWOV4ys
Películas destacadas
Entre sus trabajos más recordados en el cine se encuentran:
La fuerza del deseo (1955)
El seductor (1955)
La Diana Cazadora (1957)
Flores de papel (1977), presentada en el Festival de Berlín
Su paso por las telenovelas
En televisión también tuvo una trayectoria destacada al participar en producciones como:
El pecado de Oyuki
Marimar
Lazos de amor
Tú y yo
María Isabel
Soñadoras
Mujeres asesinas 3.