Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas

Ana Luisa Peluffo murió en su rancho de Jalisco rodeada de sus seres queridos/X: @elvelardemx
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:38 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Participó en más de 200 producciones y es recordada por protagonizar el primer desnudo artístico en el cine nacional

El mundo artístico en México está de luto tras confirmarse la muerte de la actriz Ana Luisa Peluffo, a los 96 años de edad.


La intérprete fue una de las figuras de la Época de Oro del cine mexicano y también tuvo una destacada carrera en telenovelas, además de hacer historia al protagonizar el primer desnudo artístico en el cine nacional.

Mediante un comunicado la familia de la actriz dio a conocer su muerte

Confirman su fallecimiento a los 96 años

Mediante un comunicado, la familia de Ana Luisa Peluffo dio a conocer la noticia y confirmó que falleció este miércoles 4 de marzo en su rancho de Tepatitlán, Jalisco, rodeada de sus seres queridos.


“Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo”, se lee en el comunicado.


También se informó que, como fue su voluntad, los servicios funerarios se realizarán de manera privada.

Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía (…) solicitamos comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado histórico”, concluye el mensaje.
Ana Luisa Peluffo fue una de las actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano/IG: @analuisa.peluffo

Una carrera que marcó historia en el cine mexicano

Además de actriz, Ana Luisa Peluffo fue bailarina acuática y pintora.


Debutó en la pantalla grande en 1948 con la película estadounidense Tarzan and the Mermaids.


Un año después participó en el cine mexicano con La venenosa.


Es recordada históricamente por protagonizar el primer desnudo frontal en el cine comercial mexicano en la película La fuerza del deseo (1955).


A lo largo de su carrera participó en más de 200 producciones entre cine, televisión y teatro.

Películas destacadas

Entre sus trabajos más recordados en el cine se encuentran:

  • La fuerza del deseo (1955)

  • El seductor (1955)

  • La Diana Cazadora (1957)

  • Flores de papel (1977), presentada en el Festival de Berlín

Su paso por las telenovelas

En televisión también tuvo una trayectoria destacada al participar en producciones como:

  • El pecado de Oyuki

  • Marimar

  • Lazos de amor

  • Tú y yo

  • María Isabel

  • Soñadoras

  • Mujeres asesinas 3.

Últimos videos
Lo Último
09:50 ¡Regresa Lewandowski! El polaco estará disponible para el juego ante el Athletic
09:38 Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas
09:20 ¡Oficial! Exentrenador de la Liga MX dirigirá a River Plate
09:16 ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
08:50 Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
08:44 IFAB pondrá a prueba Ley Wenger del fuera de lugar en la liga canadiense
08:22 ¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera
08:15 Antoine Griezmann le regresa el dardo al Barcelona: "¿Esta foto va muy dura?"
08:05 Barcelona confirma gravedad de las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Baldé
07:42 Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
Tendencia
1
Futbol Fallece expresidente de la Federación Mexicana de Futbol
2
Futbol Mikel Arriola ve como posibilidad que México sea sede del Mundial de Clubes 2029
3
Futbol Barcelona se lleva la Copa de Leyendas tras vencer al Real Madrid en Guadalajara
4
Contra ¡Saca la chamarra! Activan alerta amarilla por frío este miércoles 4 de marzo en la CDMX
5
Futbol Utah Royals ficha a la delantera mexicana Kiana Palacios con una cifra récord
6
Futbol ¡El 'oso' de la década! Robert Morales protagoniza terrorífica falla ante Toluca, su exequipo
Te recomendamos
¡Regresa Lewandowski! El polaco estará disponible para el juego ante el Athletic
Futbol
04/03/2026
¡Regresa Lewandowski! El polaco estará disponible para el juego ante el Athletic
Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas
Contra
04/03/2026
Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, estrella del cine de oro y las telenovelas
¡Oficial! Exentrenador de la Liga MX dirigirá a River Plate
Futbol
04/03/2026
¡Oficial! Exentrenador de la Liga MX dirigirá a River Plate
Jugadores de Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Futbol
04/03/2026
¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
Panorámica del Zócalo de la Ciudad de México | AP
Futbol
04/03/2026
Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
IFAB pondrá a prueba Ley Wenger del fuera de lugar en la liga canadiense
Futbol
04/03/2026
IFAB pondrá a prueba Ley Wenger del fuera de lugar en la liga canadiense