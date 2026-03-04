¿Se unirá Irán? Selecciones que quedaron fuera del Mundial por razones no deportivas

Con todos los acontecimientos que están pasando en Medio Oriente, situaciones que no solo afectan al mundo del futbol o al deporte en sí, afectan a muchas personas alrededor del mundo.

No todos los casos son iguales; a lo largo de la historia, algunas federaciones decidieron dar un paso al costado, ya sea por protesta política, guerra o falta de recursos.

Uruguay 1934: El campeón que no defendió su corona

Después de ganar el primer Mundial en 1930, la Selección de Charrúa decidió no viajar a Italia para la edición de 1934.

¿La razón? Protesta. Varias selecciones europeas se negaron a jugar en Sudamérica cuatro años antes, y la Celeste respondió de la misma forma.

La Selección Mexicana en Uruguay 1930 | MEXSPORT

Austria 1938: Desapareció antes del Mundial

Uno de los casos más impactantes en la historia de la Copa del Mundo fue el de la Selección de Austria en 1938.

Austria ya estaba clasificada al Mundial de Francia. Pero todo cambió cuando ocurrió el Anschluss, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi.

Tras la ocupación, la federación fue disuelta y el país dejó de existir como selección independiente. Sus futbolistas fueron obligados a integrarse al combinado alemán para esa Copa del Mundo.

Camiseta de Austria | X: CAPTURA DE PANTALLA

India 1950: Clasificó… pero no viajó

Uno de los casos más curiosos en la historia del torneo. La Selección de India había conseguido su lugar para el Mundial de Brasil 1950.

Sin embargo, la federación decidió no asistir. Los motivos fueron económicos y logísticos, además de diferencias con los lineamientos de la FIFA. Desde entonces, India nunca ha participado en un mundial.

Mujer se coló entre delegación de la India en inauguración de JO | AP

África 1966: Protesta continental

Para el Mundial de Inglaterra 1966, las selecciones africanas alzaron la voz. Varias federaciones consideraron injusto el sistema de clasificación impuesto por FIFA, que limitaba sus plazas.

El resultado: boicot masivo y ausencia africana en la Copa del Mundo. Una decisión que marcó un antes y un después en la distribución de cupos para futuras ediciones.

Irán 2026: ¿Se suma a la lista?

De cara al Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, ha surgido incertidumbre alrededor de la Selección de Irán debido a tensiones políticas internacionales que ha tenido con Estados Unidos recientemente.

Recientemente, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, expresó que tras los ataques:

“No se puede esperar que afrontemos el Mundial con esperanza”.

Este tipo de declaraciones ha elevado las especulaciones sobre una posible no participación del equipo en el torneo.

FIFA quiere la participación de Irán en el Mundial | MEXSPORT

No es lo mismo renunciar que ser excluido