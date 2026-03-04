Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Detienen a Daniel "N" por feminicidio de Ana Karen en Edomex; joven desapareció tras abordar mototaxi

Daniel “N” fue detenido por autoridades del Estado de México por su probable participación en el feminicidio de Ana Karen, joven de 19 años./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:37 - 04 marzo 2026
La joven de 19 años fue reportada como desaparecida el 28 de febrero en San Antonio la Isla

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de Daniel “N”, conductor de una motocicleta que ofrecía servicio mediante una aplicación digital, por su probable participación en la desaparición y muerte de Ana Karen Nute Téllez, joven de 19 años.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue reportada como desaparecida el 28 de febrero en el municipio de San Antonio la Isla, luego de abordar un servicio de transporte en motocicleta. Desde ese momento familiares y autoridades iniciaron su búsqueda.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Ana Karen salió de un domicilio y abordó la motocicleta que la trasladaría./ Fiscalía

Las indagatorias señalan que Ana Karen salió de una reunión en el fraccionamiento Sauces alrededor de las 23:11 horas. Cámaras de seguridad captaron el momento en que abandonó el domicilio y subió a una motoneta que la recogería para trasladarla a otro punto.

En las imágenes también se observó que el conductor no llevaba casco ni proporcionó uno adicional para la pasajera. Tras salir del fraccionamiento con dirección hacia la calle Francisco I. Madero, la joven no llegó a su destino, lo que encendió las alertas entre sus familiares.

Hallazgo del cuerpo de Ana Karen en Metepec

Tras varios días de búsqueda, habitantes de la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco, en Metepec, reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer a un costado de la carretera Toluca–Tenango.

El reporte se realizó el 3 de marzo alrededor de las 13:00 horas, por lo que elementos de seguridad y autoridades ministeriales acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Posteriormente se confirmó que el cuerpo correspondía a Ana Karen, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar los estudios periciales que forman parte de la investigación.

Ana Karen fue reportada como desaparecida el 28 de febrero en San Antonio la Isla tras abordar un mototaxi./ X

¿Qué se sabe de la detención de Daniel “N”?

La Fiscalía estatal informó que Daniel “N” fue detenido como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición y muerte de la joven. El hombre conducía la motocicleta que realizó el traslado la noche en que la víctima fue vista por última vez.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con el proceso legal. Su situación jurídica será determinada por un juez, mientras avanzan las investigaciones sobre su probable participación en los hechos.

El caso ha generado indignación y exigencias de justicia por parte de familiares y usuarios en redes sociales, quienes piden el esclarecimiento total del feminicidio de Ana Karen, ocurrido en la región del Valle de Toluca.

La Fiscalía del Estado de México informó que el conductor detenido enfrenta una investigación por su probable participación en el caso./ X : @i_alaniis
