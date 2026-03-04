Verificación de edad requerida
¿Por qué Sergio Mayer lloró en La Casa de los Famosos?
El actor y diputado federal Sergio Mayer vivió uno de los momentos más emotivos desde su ingreso a La Casa de los Famosos 6, al romper en llanto frente a las cámaras durante uno de los episodios transmitidos recientemente. El también participante del reality expresó su sentir al enfrentar la distancia con su hija mayor, lo que desató reacciones tanto dentro como fuera del programa.
¿Por qué Sergio Mayer se quebró delante de las cámaras?
Durante una emisión, Mayer se acercó a las cámaras para dirigirse directamente a su hija Antonia, quien estaba por iniciar una etapa importante en su vida al viajar a Londres para continuar sus estudios. El actor, con visible emoción, expresó:
“Antonia, mañana te vas a Londres con mami, mi amor, te vas a estudiar. No sé cuándo te vuelvo a ver.”
En su mensaje lleno de sentimiento, Mayer no solo manifestó cuánta extrañaría a su hija, sino que también le pidió que se cuidara, se mantuviera en comunicación y le prometió que lo primero que haría al salir del reality sería ir a verla.
La decisión de entrar al reality
Para estar dentro de La Casa de los Famosos, Mayer solicitó una licencia indefinida como diputado federal, lo que generó diversas opiniones públicas sobre su participación en el reality y su carrera política.
La ausencia prolongada dentro del programa hizo que el actor se perdiera eventos importantes en la vida de su familia, como la despedida de su hija. Este contexto fue clave para que sus emociones afloraran y se reflejaran en palabras dirigidas a Antonia, con quien mantiene una relación cercana.
