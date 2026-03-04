Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Por qué Sergio Mayer lloró en La Casa de los Famosos?

Sergio Mayer participante en La Casa de los Famosos. / X
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:09 - 04 marzo 2026
El actor y diputado protagoniza un momento emotivo dentro del reality al hablar de un cambio importante en su vida familiar.

El actor y diputado federal Sergio Mayer vivió uno de los momentos más emotivos desde su ingreso a La Casa de los Famosos 6, al romper en llanto frente a las cámaras durante uno de los episodios transmitidos recientemente. El también participante del reality expresó su sentir al enfrentar la distancia con su hija mayor, lo que desató reacciones tanto dentro como fuera del programa.

Sergio Mayer participa en el reality de Telemundo. / @sergiomayerb

¿Por qué Sergio Mayer se quebró delante de las cámaras?

Durante una emisión, Mayer se acercó a las cámaras para dirigirse directamente a su hija Antonia, quien estaba por iniciar una etapa importante en su vida al viajar a Londres para continuar sus estudios. El actor, con visible emoción, expresó:

“Antonia, mañana te vas a Londres con mami, mi amor, te vas a estudiar. No sé cuándo te vuelvo a ver.”

Mayer le manda mensaje a su hija Antonia entre lágrimas.

En su mensaje lleno de sentimiento, Mayer no solo manifestó cuánta extrañaría a su hija, sino que también le pidió que se cuidara, se mantuviera en comunicación y le prometió que lo primero que haría al salir del reality sería ir a verla.

La decisión de entrar al reality

Para estar dentro de La Casa de los Famosos, Mayer solicitó una licencia indefinida como diputado federal, lo que generó diversas opiniones públicas sobre su participación en el reality y su carrera política.

Sergio Mayer solicitó licencia a su curul para integrarse al reality show./ X

La ausencia prolongada dentro del programa hizo que el actor se perdiera eventos importantes en la vida de su familia, como la despedida de su hija. Este contexto fue clave para que sus emociones afloraran y se reflejaran en palabras dirigidas a Antonia, con quien mantiene una relación cercana.

El actor y diputado enfrentó un momento sensible dentro de La Casa de los Famosos al recordar a su familia. / RS
@bulletproof_1300 Sergio Mayer se rompe al despedirse de su hija Antonia . . #sergiomayer #lcdlf6 #lacasadelosfamosos ♬ sonido original - A prueba de balas
