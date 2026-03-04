Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Se acerca su regreso! Santiago Giménez ya hace trabajos de gimnasio con el Milan

Santiago Giménez, delantero mexicano del Milan | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:48 - 04 marzo 2026
El Bebote sigue avanzando en su programa de rehabilitación

A menos de 100 días de que comience la Copa del Mundo 2026, hay grandes noticias para el Milán y la Selección Mexicana: Santiago Gimenez inició su programa de rehabilitación para volver a las canchas lo antes posible.

¿Qué tan cerca está de regresar? 

Con información de Peppe Di Stefano, periodista italiano de Sky Sports, reporta que Santiago Gimenez ya realizó trabajos en el gimnasio como parte de su programa de rehabilitación y acondicionamiento físico.

En la información reciente, dice que Santiago Gimenez habría presentado nuevas pruebas médicas para determinar si ya se podría incorporar a los entrenamientos en grupo del Milan.

Incluso, la prensa del país asegura que la intención del delantero mexicano es ser convocado para el Derbi ante Inter, partido que se jugará este domingo 8 de marzo en San Siro.

¿Le dará tiempo de llegar en forma al Mundial? 

El Bebote lleva 4 meses fuera de acción por una lesión en el tobillo derecho que le obligó a ser operado el 18 de diciembre de 2025; su último partido fue ante Atalanta el 28 de octubre del 2025.

Javier Aguirre es el principal interesado por el estado de salud del delantero del Milán, que en los últimos partidos llevaba 1 gol y 2 asistencias; con una convocatoria que está cada día más cerrada, la principal duda es: ¿Santiago Gimene llegará con buen ritmo para ser tomado en cuenta en la lista final?

El mexicano ya tiene buenos competidores que buscan colarse a la cuesta mundialista: Armando Gonzalez, Julian Quiñonez y German Berterame

