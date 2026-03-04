¡Se acerca su regreso! Santiago Giménez ya hace trabajos de gimnasio con el Milan

A menos de 100 días de que comience la Copa del Mundo 2026, hay grandes noticias para el Milán y la Selección Mexicana: Santiago Gimenez inició su programa de rehabilitación para volver a las canchas lo antes posible.

¿Qué tan cerca está de regresar?

Con información de Peppe Di Stefano, periodista italiano de Sky Sports, reporta que Santiago Gimenez ya realizó trabajos en el gimnasio como parte de su programa de rehabilitación y acondicionamiento físico.

En la información reciente, dice que Santiago Gimenez habría presentado nuevas pruebas médicas para determinar si ya se podría incorporar a los entrenamientos en grupo del Milan.

Incluso, la prensa del país asegura que la intención del delantero mexicano es ser convocado para el Derbi ante Inter, partido que se jugará este domingo 8 de marzo en San Siro.

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Le dará tiempo de llegar en forma al Mundial?

El Bebote lleva 4 meses fuera de acción por una lesión en el tobillo derecho que le obligó a ser operado el 18 de diciembre de 2025; su último partido fue ante Atalanta el 28 de octubre del 2025.

Javier Aguirre es el principal interesado por el estado de salud del delantero del Milán, que en los últimos partidos llevaba 1 gol y 2 asistencias; con una convocatoria que está cada día más cerrada, la principal duda es: ¿Santiago Gimene llegará con buen ritmo para ser tomado en cuenta en la lista final?

Santiago Giménez en la celebración de la Copa Oro 2023 con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El mexicano ya tiene buenos competidores que buscan colarse a la cuesta mundialista: Armando Gonzalez, Julian Quiñonez y German Berterame.