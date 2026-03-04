Claudia Sheinbaum presenta su “Decálogo por la Democracia”… pero con error de ortografía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este miércoles su propuesta de “Decálogo por la Democracia”, una síntesis de la Reforma Electoral que enviará al Congreso de la Unión. Sin embargo, el anuncio terminó generando conversación por un detalle que no pasó desapercibido: un error de ortografía en la presentación oficial.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó los puntos clave de la reforma y adelantó que ya tiene preparado un “Plan B” en caso de que la iniciativa no sea aprobada por el Poder Legislativo.

La Presidenta presentó una síntesis de la Reforma Electoral que enviará al Congreso de la Unión / Especial

“Ya sería después. Ya sería después”, dijo la mandataria federal al ser cuestionada en la conferencia de prensa matutina sobre si tiene alguna alternativa en caso de que no se apruebe la Reforma Electoral.

Actualmente existe la posibilidad de que el proyecto enfrente resistencia en el Congreso, incluso entre partidos aliados de Morena como el PT y el Partido Verde, que se han mostrado renuentes a respaldar algunos puntos de la propuesta.

Los puntos del “Decálogo por la Democracia”

Sheinbaum explicó que su reforma busca transformar varios aspectos del sistema electoral en México. Entre los principales puntos destacan:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión. Reducción del gasto. Mayor fiscalización. Voto en el extranjero. Tiempos de radio y televisión. Inteligencia Artificial. Cómputos distritales. Democracia participativa. No nepotismo. No reelección.

Sheinbaum explicó que su reforma busca transformar varios aspectos del sistema electoral en México / Especial

Uno de los temas centrales del proyecto es eliminar las listas de diputados plurinominales designadas por los partidos, una propuesta que ha generado desacuerdos entre diversas fuerzas políticas.

“Ya lo tendrá que decidir Morena, es decir, el que en esta cosa, en este tema, no estén de acuerdo no inhibe que puedas ir en una alianza electoral hacia adelante. Eso es un asunto de Morena. Es su decisión”, declaró la doctora.

El detalle que desató comentarios

Aunque el anuncio se centró en la reforma electoral, la atención en redes sociales se desvió rápidamente hacia la presentación proyectada en la conferencia, donde la palabra “Decálogo” apareció escrita como “Décalogo”, sin la tilde correspondiente.

En la palabra 'decálogo' se produjo un error al colocar mal la tilde / Especial

El error fue detectado casi de inmediato por usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a compartir capturas del momento y a comentar sobre la omisión ortográfica.