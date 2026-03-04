Apple lanza sus MacBook Pro y MacBook Air más potentes: precios y fecha de lanzamiento

Apple ha presentado oficialmente su nueva familia de MacBook con chip M5, una actualización significativa de su línea de computadoras portátiles que incluye versiones tanto para usuarios cotidianos como para profesionales exigentes. Esta nueva generación llega con mejoras en rendimiento, almacenamiento y conectividad, así como funciones avanzadas de inteligencia artificial integradas en el propio hardware.

La MacBook Pro con los chips M5 Pro y M5 Max ofrece enormes mejoras en el rendimiento. / Apple

¿Qué trae de nuevo la MacBook con chip M5?

La nueva línea de MacBook incluye modelos MacBook Air con chip M5 y MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max, cada uno pensado para distintos perfiles de usuario. MacBook Air con chip M5: Mantiene el diseño delgado y ligero característico de la línea Air, pero ahora con mejoras importantes en rendimiento gracias al nuevo chip M5 , mayor almacenamiento base y conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Las mejoras también abarcan una pantalla Liquid Retina más brillante, cámara frontal de 12 MP con Center Stage para videollamadas de alta calidad y hasta 18 horas de batería .

MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max: Apple también renovó sus líneas profesionales de 14 y 16 pulgadas, equipadas con los chips M5 Pro y M5 Max, que ofrecen un rendimiento de CPU y GPU significativamente superior al de generaciones anteriores, mayor ancho de banda de memoria y almacenamiento SSD más rápido desde fábrica —con 1 TB como estándar en algunas configuraciones— especialmente orientadas a workloads intensivos como edición de video y desarrollo de software. La compañía también está potenciando las capacidades de inteligencia artificial integrada en todos estos dispositivos, permitiendo ejecutar trabajos de IA localmente sin necesidad de estar conectado a servicios en la nube.

La MacBook Pro con los nuevos chips M5 Pro y M5 Max ofrece un rendimiento ultrarrápido e IA de última generación en el dispositivo. / Apple

¿Cuándo salen a la venta y cuál es el precio en México?

La preventa de las nuevas MacBook con chip M5 comenzó el 4 de marzo de 2026, y los equipos estarán disponibles en tiendas físicas y en línea a partir del 11 de marzo de 2026. En México, los precios iniciales reportados oficialmente son: MacBook Air con chip M5: desde aproximadamente $24 999 MXN .

MacBook Pro con chip M5 Pro: desde $37 999 MXN , con opciones de configuración profesional adicionales.

Opciones avanzadas de MacBook Pro con M5 Max: también disponibles con configuraciones de mayor rendimiento, con precios superiores según capacidades. Es importante tener en cuenta que los precios pueden variar según la configuración de memoria, almacenamiento y opciones adicionales, así como entre distribuidores autorizados.

La espectacular pantalla Liquid Retina XDR ofrece imágenes sorprendentes. / Apple

¿Por qué esta actualización es relevante para usuarios y profesionales?

La introducción de los chips M5, M5 Pro y M5 Max marca un salto tecnológico para macOS y el ecosistema Apple, al integrar un conjunto de mejoras enfocadas en: Mayor rendimiento general , con CPU más rápida y GPU de nueva generación.

Capacidades más robustas de inteligencia artificial , útiles para tareas creativas y profesionales.

Ampliaciones de almacenamiento base y mejoras en conectividad que favorecen flujos de trabajo modernos. Este tipo de actualizaciones no solo beneficia a creadores de contenido y desarrolladores, sino también a estudiantes y usuarios que requieren potencia en multitarea, edición multimedia y herramientas basadas en IA directamente en sus dispositivos sin depender de servicios externos.