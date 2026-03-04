¿Hay cancelaciones de hoteles rumbo al Mundial 2026 por la violencia? Autoridades aclaran rumores

A poco menos de 100 días de que México sea una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, surgieron versiones sobre posibles cancelaciones de reservaciones en hoteles de la Ciudad de México debido a la violencia registrada recientemente en el país.

Sin embargo, las autoridades capitalinas y el sector hotelero salieron a aclarar la situación y aseguraron que no existe una cancelación masiva de hospedajes relacionada con la seguridad.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, asegura que los cambios en las reservaciones son normales / FB: @ClaraBrugadaM

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que algunos cambios en reservas corresponden únicamente a ajustes normales del evento deportivo.

“No representan absolutamente ningún problema, es muy importante que esto quede muy claro: no hay cancelaciones de que tengamos hoteles vacíos, prácticamente todo esta lleno”.

Ajustes en reservas, pero no por violencia

Brugada detalló que algunos movimientos en reservaciones se deben a delegaciones que pensaban disputar partidos en la capital, pero al confirmarse las sedes de sus encuentros optaron por modificar su hospedaje.

Algunos medios reportaron supuestas cancelaciones masivas de hoteles por la actual violencia / FREEPIK

Aun así, la mandataria capitalina insistió en que la ciudad está preparada para recibir a miles de visitantes durante el torneo. Además, aseguró que las autoridades trabajan para que la experiencia de los aficionados sea segura y positiva durante la justa deportiva.

“Eso no ayuda para nada porque hay a quienes les interesa que la Ciudad de México tenga una mala imagen, y esta información lo único que provoca es que la gente tenga dudas; entonces, por eso es muy importante que se aclare, ya sacamos un comunicado, la FIFA también lo va a hacer, la Asociación de Hoteles y todos coincidimos que lo que se dijo no es la realidad ni lo que pasa en la Ciudad”.

Hoteleros también descartan cancelaciones masivas

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México respaldó la versión del gobierno y explicó que los ajustes en reservas forman parte de la dinámica habitual del turismo internacional.

La mandataria capitalina insistió en que la ciudad está preparada para recibir a miles de visitantes / FB: @ClaraBrugadaM

En este tipo de eventos, hoteles y agencias suelen bloquear habitaciones con base en estimaciones de demanda, y cuando estas cambian, los cuartos se liberan nuevamente al mercado.

De acuerdo con datos del sector, las habitaciones liberadas representan menos del 1% de la ocupación diaria, por lo que no se trata de una situación que genere preocupación.

Además, el organismo destacó que las reservaciones relacionadas con la FIFA siguen activas, incluyendo hospedaje para selecciones, prensa internacional y personal del organismo.

Hoteleros afirman que los cambios obedecen a los cuartos que se abren a pocas semanas del evento / FREEPIK

CDMX se dice lista para el Mundial

Autoridades y hoteleros coincidieron en que la Ciudad de México tiene experiencia organizando eventos masivos, lo que consideran una garantía para el Mundial 2026.

Como ejemplo, mencionaron los conciertos de Shakira, que reunieron a cerca de 400 mil personas, demostrando la capacidad de la ciudad para manejar eventos de gran escala con seguridad y logística.