Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Hay cancelaciones de hoteles rumbo al Mundial 2026 por la violencia? Autoridades aclaran rumores

La ciudad se dice preparadas para recibir al turismo de todo el mundo / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:01 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Gobierno capitalino y sector hotelero aseguran que la ocupación se mantiene alta

A poco menos de 100 días de que México sea una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, surgieron versiones sobre posibles cancelaciones de reservaciones en hoteles de la Ciudad de México debido a la violencia registrada recientemente en el país.

Sin embargo, las autoridades capitalinas y el sector hotelero salieron a aclarar la situación y aseguraron que no existe una cancelación masiva de hospedajes relacionada con la seguridad.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, asegura que los cambios en las reservaciones son normales / FB: @ClaraBrugadaM

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que algunos cambios en reservas corresponden únicamente a ajustes normales del evento deportivo.

“No representan absolutamente ningún problema, es muy importante que esto quede muy claro: no hay cancelaciones de que tengamos hoteles vacíos, prácticamente todo esta lleno”.

Ajustes en reservas, pero no por violencia

Brugada detalló que algunos movimientos en reservaciones se deben a delegaciones que pensaban disputar partidos en la capital, pero al confirmarse las sedes de sus encuentros optaron por modificar su hospedaje.

Algunos medios reportaron supuestas cancelaciones masivas de hoteles por la actual violencia / FREEPIK

Aun así, la mandataria capitalina insistió en que la ciudad está preparada para recibir a miles de visitantes durante el torneo. Además, aseguró que las autoridades trabajan para que la experiencia de los aficionados sea segura y positiva durante la justa deportiva.

“Eso no ayuda para nada porque hay a quienes les interesa que la Ciudad de México tenga una mala imagen, y esta información lo único que provoca es que la gente tenga dudas; entonces, por eso es muy importante que se aclare, ya sacamos un comunicado, la FIFA también lo va a hacer, la Asociación de Hoteles y todos coincidimos que lo que se dijo no es la realidad ni lo que pasa en la Ciudad”.

Hoteleros también descartan cancelaciones masivas

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México respaldó la versión del gobierno y explicó que los ajustes en reservas forman parte de la dinámica habitual del turismo internacional.

La mandataria capitalina insistió en que la ciudad está preparada para recibir a miles de visitantes / FB: @ClaraBrugadaM

En este tipo de eventos, hoteles y agencias suelen bloquear habitaciones con base en estimaciones de demanda, y cuando estas cambian, los cuartos se liberan nuevamente al mercado.

De acuerdo con datos del sector, las habitaciones liberadas representan menos del 1% de la ocupación diaria, por lo que no se trata de una situación que genere preocupación.

Además, el organismo destacó que las reservaciones relacionadas con la FIFA siguen activas, incluyendo hospedaje para selecciones, prensa internacional y personal del organismo.

Hoteleros afirman que los cambios obedecen a los cuartos que se abren a pocas semanas del evento / FREEPIK

CDMX se dice lista para el Mundial

Autoridades y hoteleros coincidieron en que la Ciudad de México tiene experiencia organizando eventos masivos, lo que consideran una garantía para el Mundial 2026.

Como ejemplo, mencionaron los conciertos de Shakira, que reunieron a cerca de 400 mil personas, demostrando la capacidad de la ciudad para manejar eventos de gran escala con seguridad y logística.

Con la llegada del torneo, se espera un alto flujo de visitantes internacionales, lo que representará una oportunidad importante para el turismo y la economía de la capital.

Últimos videos
Lo Último
18:45 Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
18:45 Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
18:45 Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:22 OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
18:10 México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
18:08 ¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe
18:04 Chacho Coudet hace un 'Gago' y abandona a Alavés para fichar por River Plate
18:03 VIDEO: Civiles se fotografían con misil iraní tras caer en Siria
17:45 Newcastle resiste con diez y fulmina al Manchester United con gol al 90'
17:40 Copa del Rey 2026: Así se jugará la Final del torneo
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
Contra
04/03/2026
Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
Contra
04/03/2026
Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Contra
04/03/2026
Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Silueta jugador América
Futbol
04/03/2026
OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
Beisbol
04/03/2026
México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe
Contra
04/03/2026
¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe