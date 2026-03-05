Verificación de edad requerida
VIDEO: Civiles se fotografían con misil iraní tras caer en Siria
Un misil iraní —lanzado en el contexto de la escalada militar entre Irán y la coalición de Estados Unidos e Israel— cayó este 4 de marzo de 2026 en la zona rural de Qazaljo, en el noreste de Siria, sin causar víctimas reportadas. En las últimas horas, grupos de habitantes del área se han acercado a los restos para observarlos y fotografiarse, a pesar de los riesgos inherentes a restos de armamento sin detonar.
Este suceso ocurre en un momento de agudización del conflicto en Medio Oriente, con ataques balísticos y defensas antiaéreas activas en varios países de la región.
¿Por qué ha caído este misil en Siria?
El proyectil habría cruzado espacio aéreo sirio en el contexto de la contraofensiva lanzada por Irán, luego de una operación militar conjunta entre Israel y Estados Unidos, acciones que han provocado destrucción en diversas zonas.
Este episodio se enmarca en un escenario de creciente tensión en la región, donde los intercambios de ataques y contraataques han elevado la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto.
Intriga entre los pobladores
Tras la caída del misil, la escena generó intriga entre los habitantes de Qamishli. Decenas de personas se reunieron alrededor de los restos e inspeccionaron el armamento durante varias horas.
Imágenes difundidas desde el lugar muestran a civiles observando de cerca los fragmentos del proyectil. Aunque no hubo víctimas, la presencia de restos de armamento en zonas pobladas refleja el impacto indirecto que la escalada militar tiene en territorio sirio.
