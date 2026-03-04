Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México

Faltan 99 días para el inicio de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y en Ciudad de México, que por tercera ocasión recibirá el partido inaugural del torneo de la FIFA, ha surgido cierta preocupación. Lo anterior porque en días recientes se dieron varias cancelaciones sin una causa aparente.

En declaraciones recuperadas por el diario La Jornada, el presidente de la Asociación de Hoteles de Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva, compartió que -a 101 días del partido inaugural- la FIFA canceló 40 por ciento de las dos mil reservaciones que tenía desde hace varias semanas. "Hay hoteles completitos en los que ha cancelado 200 o 180 cuartos".

"Ha habido más cancelaciones que reservaciones" y añadió que hasta inicios de esta semana, el apartado de cuartos rondaba el 30 por ciento de las más de 63 mil habitaciones disponibles en 800 hoteles en la capital. "Son suficientes los cuartos de hotel para atender la demanda del Mundial. Nosotros siempre lo hemos dicho", afirmó.

Logo de la Copa Mundial 2026 durante la presentación de la marca en Monterrey | MEXSPORT

Sector hotelero se prepara para el Mundial 2026

A pesar de la sorpresa que supuso la cancelación de reservaciones, en la misma entrevista Albarrán Leyva externó su confianza en que para el 11 de junio, cuando inicia el torneo, tengan alrededor del 85 por ciento de ocupación. "El sector hotelero tiene que rediseñar sus estrategias de comercialización y venta para acomodar esos cuartos disponibles", y agregó que la firma Deloitte estima la llegada de al menos 836 mil turistas.

Por parte de la asociación, el estimado es de entre 1.5 y 2 millones personas, con un promedio en el precio de estancia por noche de aproximadamente 350 dólares, además que está previsto que los turistas extranjeros lleguen a Ciudad de México para dar el salto a Jalisco y Nuevo León. "Tenemos que trabajar en la promoción y en la coordinación de las experiencias alrededor del Mundial, con estrategias para retener o generar turistas que quieran venir a la Ciudad de México”.

¿Cancelaciones por violencia y protestas?

A pesar de la narrativa oficial desde el gobierno nacional, en días recientes México vivió en el miedo y la incertidumbre tras la ola de violencia que se desató por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho'. Esa situación provocó que se especulara sobre la posibilidad de que Guadalajara no fuera más una sede del Mundial 2026, aunque fue solo especulación y la FIFA incluso ya reafirmó que el Estadio Akron recibirá partidos del repechaje.

Afueras del Estadio Azteca durante las labores de remodelación | AP

Por otra parte, en el caso de la capital del país, la situación tampoco ha transcurrido de forma tranquila. Si bien la violencia no ha impactado tan directamente en la Ciudad de México, el pasado fin de semana colectivos y residentes realizaron una marcha a manera de protesta contra el Mundial 2026, no solo porque desvía las miradas del contexto de violencia que desde hace años vive el país, sino por el poco beneficio que trae a la gente local.

Desalojos irregulares, incremento en las rentas y un crecimiento irregular en la cantidad de lugares que dejaron de ser residencias para convertirse en AirBnB, fueron algunas de las denuncias que hicieron los capitalinos en su manifestación del domingo. Asimismo, vecinos de Santa Úrsula, donde se ubica el Estadio Azteca, se han quejado del impacto negativo en la zona, como despojo del agua, gentrificación y contaminación por las obras de remodelación.