Barcelona confirma gravedad de las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Baldé
Hansi Flick no podrá seguir la tendencia de ganar cuanto título pelea con Barcelona, luego de que el equipo culé no logró la remontada ante Atlético de Madrid y quedó fuera de la Final de la Copa del Rey. Sin embargo, la derrota no fue la única mala noticia, ya que Jules Koundé y Alejandro Baldé salieron lesionados y se suman a las múltiples bajas del club blaugrana.
El francés dejó el campo apenas a los 13 minutos y su lugar lo tomó el español, quien al 71' tuvo que dejar su lugar a Ronald Araújo también por molestias físicas. Con ello, se suman a Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Andreas Christenssen y Gavi como los jugadores que actualmente no están a disposición del cuerpo técnico por lesiones.
¿Qué les pasó a Koundé y Baldé?
Según los comunicados del equipo catalán, en el caso de Koundé se trató de una lesión "en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo". Aunque el club señaló que su disponibilidad dependerá de cómo evolucione, el periodista italiano Fabrizio Romano afirmó que se estima que se pierda algunas semanas, por lo que difícilmente estará para los próximos juegos.
Por su parte, Baldé sufrió "una lesión bíceps femoral distal del muslo izquierdo". En este caso, el Barça señaló que, según los resultados de los exámenes, la recuperación tardará alrededor de cuatro semanas, por lo que el defensa español podrá regresar a la actividad a principios de abril, hasta después de la Fecha FIFA de marzo.
En cuanto al resto de los lesionados, se espera que Lewandowski sea el primero en regresar a los partidos después de que sufrió una "fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo" ante Villarreal. El polaco ya está entrenando con un protector, por lo que podría reaparecer el fin de semana. En cuanto a De Jong, no hay actualización sobre su lesión muscular, mientras que Gavi está en la última etapa de su recuperación. Christenssen, al estar en atención de una lesión en el ligamento de la rodilla, es el que tardará más en volver.
¿Cuáles son los siguientes partidos de Barcelona?
Tras quedar fuera de la Final de la Copa del Rey, el equipo blaugrana tendrá un calendario pesado antes de la Fecha FIFA de marzo. En LaLiga visitará a Athletic Club el próximo sábado 7 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Posteriormente recibirá a Sevilla y Rayo Vallecano, el domingo 15 y el domingo 22, a las 9:15 y 7:00 horas, respectivamente.
Además, entre esos compromisos de liga se intercalarán los juegos de Champions League, en la cual los culés se medirán ante Newcastle United en Octavos de Final. El partido de ida está programado para el martes 10 de marzo a las 14:00 horas en St. James Park, mientras que la vuelta será en el Camp Nou el miércoles 18 a las 11:45 horas.