Futbol

Fallece expresidente de la Federación Mexicana de Futbol

El dirigente con la Copa del Mundo de 1986 | X
Mauricio Díaz Valdivia 20:49 - 03 marzo 2026
Rafael del Castillo estuvo al frente de la FMF de 1980 hasta 1988

El futbol mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rafael del Castillo, quien fuera presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) entre 1980 y 1988 y una figura clave en el desarrollo institucional del balompié nacional. La noticia fue confirmada este martes por Mikel Arriola, actual presidente del organismo, a través de sus redes sociales.

El dirigente fue recordado como uno de los protagonistas en la modernización de la estructura del futbol mexicano durante la década de los ochenta, además de ser pieza importante para que México organizara el Mundial de 1986. Sin embargo, su gestión también quedó marcada por uno de los episodios más polémicos en la historia del futbol nacional.

Del Castillo ha perdido la vida en este año mundialista | Google

Rafael del Castillo y su legado en el futbol mexicano

Rafael del Castillo encabezó la Federación Mexicana de Futbol durante un periodo clave para la consolidación de distintas áreas administrativas y deportivas del organismo. Su gestión se caracterizó por impulsar procesos de profesionalización dentro de la FMF, además de fortalecer la estructura de las selecciones nacionales.

Uno de los momentos más relevantes de su etapa como dirigente fue su participación en las gestiones que permitieron que México organizara la Copa del Mundo de 1986, luego de que el país levantara la mano para recibir nuevamente el torneo tras haber sido sede en 1970.

Rafael del Castillo fue uno de los predecesores de Mikel Arriola | Google

Durante un homenaje realizado recientemente por la FMF, Mikel Arriola destacó la importancia de Del Castillo en la historia del futbol nacional. El actual presidente del organismo señaló que el dirigente entendió el futbol como un fenómeno social y cultural, además de impulsar la creación y fortalecimiento de selecciones menores, con el objetivo de generar talento de manera constante para el futbol mexicano.

El escándalo de los “cachirules”, la polémica de su gestión

A pesar de los avances logrados durante su administración, el legado de Rafael del Castillo también quedó marcado por el escándalo de los “cachirules”, uno de los episodios más polémicos en la historia del futbol mexicano.

Homenaje de Mikel Arriola para del Castillo | X

El caso se originó cuando se descubrió que la Selección Mexicana Sub-20 había registrado jugadores con edades mayores a las permitidas en torneos juveniles. Tras una investigación, la FIFA sancionó al futbol mexicano, dejando al país sin la posibilidad de participar en el Mundial de Italia 1990.

Aunque Del Castillo intentó apelar la decisión ante el máximo organismo del futbol mundial, la sanción se mantuvo firme. Este episodio se convirtió en una de las mayores crisis institucionales para el futbol mexicano y quedó como una mancha en la gestión del dirigente.

